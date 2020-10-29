Rusya geri adım attı: Türkiye de Karabağ sorunun çözümü için görüşmelere katılsın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ ile ilgili bir açıklama yaptı. Putin açıklamasında, "Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce reddetmişlerdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere, Türkiye'nin de katılması önerisini reddettiklerini açıklamıştı.
- Karabağ krizi konusunda Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, Rusya liderine Karabağ konusundaki Türkiye'nin hassasiyetlerini ilettiklerini belirterek, "Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez" ifadelerini kullanmıştı.