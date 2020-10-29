Rusya geri adım attı: Türkiye de Karabağ sorunun çözümü için görüşmelere katılsın

Erdoğan Putin'le görüşmesini anlattı: Kırmızı çizgilerimizi de söyledik, bunlar aşıldığında babamızın oğlu olsa gözümüz görmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Karabağ krizi konusunda Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Erdoğan, 'Sayın Putin'le de görüştüm. Ben İlham kardeşimle, siz de Paşinyan ile görüşün. Atalım adımlarımızı. İnşallah samimi olurlar ve çözülür. Süreç devam ediyor. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez' diye konuştu.