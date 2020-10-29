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Dünya Rusya geri adım attı Türkiye de Karabağ sorunun çözümü için görüşmelere katılsın
AVRUPA

Rusya geri adım attı: Türkiye de Karabağ sorunun çözümü için görüşmelere katılsın

Rusya Devlet Başkanı Putin, Karabağ'da devam eden çatışmalarla ilgili açıklama yaptı. Putin, Türkiye'nin de Karabağ sorununun çözümü için yapılan görüşmelere katılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Putin
Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ ile ilgili bir açıklama yaptı. Putin açıklamasında, "Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce reddetmişlerdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere, Türkiye'nin de katılması önerisini reddettiklerini açıklamıştı.

  • Karabağ krizi konusunda Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, Rusya liderine Karabağ konusundaki Türkiye'nin hassasiyetlerini ilettiklerini belirterek, "Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan Putin'le yaptığı Karabağ görüşmesini anlattı: Kırmızı çizgilerimiz aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez
GÜNDEM
Erdoğan Putin'le yaptığı Karabağ görüşmesini anlattı: Kırmızı çizgilerimiz aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez

Erdoğan Putin'le görüşmesini anlattı: Kırmızı çizgilerimizi de söyledik, bunlar aşıldığında babamızın oğlu olsa gözümüz görmez
OYNAT 01:44
Erdoğan Putin'le görüşmesini anlattı: Kırmızı çizgilerimizi de söyledik, bunlar aşıldığında babamızın oğlu olsa gözümüz görmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Karabağ krizi konusunda Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Erdoğan, 'Sayın Putin'le de görüştüm. Ben İlham kardeşimle, siz de Paşinyan ile görüşün. Atalım adımlarımızı. İnşallah samimi olurlar ve çözülür. Süreç devam ediyor. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez' diye konuştu.
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