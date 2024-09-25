Rusya Harkiv'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırı düzenledi. Yetkililerden yapılan açıklamada saldırı sonucunda 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Rusya’nın Ukrayna’nın Kharkiv kentine hava saldırısı düzenlediği saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentine hava saldırısı düzenlediği saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin de yaralandığı ifade edildi.