Rusya Harkiv'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

“Kharkiv'e bir Rus saldırısı daha. Rus bombalarının hedefi bir konut, bir fırın, bir stadyum. Yani sıradan insanların sıradan yaşamları. Rusya bir teröristtir ve bunu her gün kendi eylemleriyle, savaşmayı seçmesiyle ve savaşı genişletmeye çalışmasıyla teyit etmektedir. Şu anda Kharkiv'de bir kurtarma operasyonu devam ediyor. Tüm hizmetler yerinde. Şu anda üç ölü ve 35 yaralı olduğunu biliyoruz. Tüm ailelere ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.