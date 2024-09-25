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Rusya Harkiv'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya Harkiv'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

10:0925/09/2024, Çarşamba
DHA
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Ukrayna/Harkiv
Ukrayna/Harkiv

Rusya Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırı düzenledi. Yetkililerden yapılan açıklamada saldırı sonucunda 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya’nın Ukrayna’nın Kharkiv kentine hava saldırısı düzenlediği saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.


Ukrayna İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentine hava saldırısı düzenlediği saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada,
“Kharkiv'e bir Rus saldırısı daha. Rus bombalarının hedefi bir konut, bir fırın, bir stadyum. Yani sıradan insanların sıradan yaşamları. Rusya bir teröristtir ve bunu her gün kendi eylemleriyle, savaşmayı seçmesiyle ve savaşı genişletmeye çalışmasıyla teyit etmektedir. Şu anda Kharkiv'de bir kurtarma operasyonu devam ediyor. Tüm hizmetler yerinde. Şu anda üç ölü ve 35 yaralı olduğunu biliyoruz. Tüm ailelere ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.

BM Genel Kurulu'nda güvenlik ve gelecek için ortak çabalar hakkında çok fazla konuşma yapılıyor. Ancak sadece terörü durdurmamız gerekiyor. Güvenliğe ihtiyacımız var. Bir geleceğe sahip olmak için. Rusya'nın tüm küresel kuralları ihlal eden bu suç teşkil eden ve kışkırtılmamış saldırganlığı durdurmasına ihtiyacımız var”
denildi.




#Ukrayna
#Rusya
#Harkiv

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