Dünya Rusya hedefteki ülkeleri tek tek sıraladı Haritadan sileriz
AVRUPA

Rusya hedefteki ülkeleri tek tek sıraladı: Haritadan sileriz

Rusya-Ukrayna savaşı son sürat devam ediyor. ABD'nin yaptığı nükleer uyarıdan sonra Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran bir açıklama geldi. Rus yetkili Rusya'nın hedefindeki iki ülkeyi açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
​Rusya hedefteki ülkeleri tek tek sıraladı: Haritadan sileriz
Rusya Devlet Lideri Putin

Rusya, ABD'ye yaptığı nükleer uyarıdan saatler sonra düğmeye bastı. Stratejik nükleer tatbikatla tüm dünyaya gözdağı veren Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran bir açıklama geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus yetkili Rusya'nın hedefindeki iki ülkeyi açıkladı. Albay Igor Korotchenko, nükleer bir savaşın İngiltere ve ABD'yi haritadan sileceğini söyledi.

"MACRON BU MACERAYA KATILACAK BİRİ Mİ BİLMİYORUM"

Rus devlet medyasına konuşan Rus Albay şu ifadeleri kullandı: "Rusya'ya ilk nükleer saldırıyı kim başlatabilir? ABD ve İngiltere. Macron bu maceraya katılacak biri mi bilmiyorum... Asıl düşmanlarımızın kim olduğunu ve onları neyin beklediğini göstermemiz çok önemliydi."

"BU TATBİKAT DEĞİL GERÇEK BİR GÖREV OLSAYDI..."

  • Korotchenko, "Bu bir tatbikat değil gerçek bir görev olsaydı, İngiltere Atlantik Okyanusu'nun altında kalacaktı ve Amerika Birleşik Devletleri yerine Joseph Stalin'in adını taşıyan yeni bir deniz boğazı olacaktı" dedi.

"EĞER VURULURSAK GERÇEKTEN YAPACAĞIMIZ ŞEY BU"

Rus Albay sözlerine şöyle devam etti; "Mesaj gönderildi. Bu, uyandırmalı getirmeli ve zihinlerini temizlemelidir. Bu nükleer bir şantaj değil. Eğer vurulursak gerçekten yapacağımız şey bu."

PUTİN'DEN DÜNYAYA NET MESAJ: RİSK ÇOK YÜKSEK

Kremlin'den dün yapılan açıklamada, Vladimir Putin'in önderliğinde kara, deniz ve hava stratejik caydırıcı güçlerle balistik ve seyir füzelerinin fırlatmalarının gerçekleştirildiği bir tatbikat düzenlendi' denildi. Rus devlet televizyonu Putin'in tatbikatları bir kontrol odasından izlediğini anları ekranlara getirdi. Aynı açıklamada 'Stratejik caydırıcı güçlerin eğitimi sırasında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı. Tüm füzeler hedeflerine ulaştı' ifadelerine de yer verildi. Haberin Devamı Tu-95 uzun menzilli uçakların da yer aldı tatbikatı takip eden Putin, 'bölgesel ve küresel anlamda çatışma potansiyeli çok yüksek" ifadelerini kullandı.

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