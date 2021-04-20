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Dünya Rusya Karadeniz üzerindeki hava sahasında uçuşlarda geçici kısıtlama başlattı
ASYA

Rusya Karadeniz üzerindeki hava sahasında uçuşlarda geçici kısıtlama başlattı

Rusya Karadeniz üzerindeki hava sahasında uçuşlarda geçici kısıtlama başlattı

Rusya, Karadeniz üzerinde sivil havacılık için tehlikeli alan uyarısı yapan ve bazı bölgelere uçuşun sınırlandığına yönelik NOTAM yayımladığını duyurdu. Yayımlanan NOTAM kapsamındaki kısıtlamalar bugün başlayarak 24 Nisan’a kadar geçerli olacak.

Haber Merkezi AA
Rusya Karadeniz üzerindeki hava sahasında uçuşlarda geçici kısıtlama başlattı
Rusya Bayrağı (Foto: Arşiv)

Rus basınında yer alan haberlere göre, yayımlanan NOTAM kapsamındaki kısıtlamalar bugün başlayarak 24 Nisan’a kadar geçerli olacak.

Bildiriye göre, Karadeniz havzası ve Kırım üzerinde bazı hava sahaları uçuşa tamamen kapatılırken, bazı bölgelerde de farklı yüksekliklerin üzerindeki hava sahaları uçuşlara kapatıldı.

Bildiride, bölgenin geçici olarak uçuşlar için tehlikeli ilan edildiği vurgulandı.

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Rusya'nın Karadeniz donanmasından yapılan açıklamaya göre, kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde, 20'den fazla savaş gemisinin Karadeniz'de tatbikat yaptığı belirtilmiş, tatbikatta, Su-25CM3 savaş uçakları ile hava savunma sistemlerinin de yer aldığı ifade edilmişti.

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Rusya'nın, Güney Askeri Bölgesi'ndeki 50'den fazla savaş uçağının da yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a konuşlandırıldığı aktarılmıştı.

14 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Nisan’dan 31 Ekim’e kadar Karadeniz'in bazı bölgelerinde yabancı savaş gemileri ve diğer devlet gemileri için, Rusya'ya ait kara sulardan geçiş hakkı kullanılmasını askıya alacağını duyurmuştu.

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