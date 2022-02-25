​Rusya nerede duracak? ​

Rusya’nın Ukrayna’yı hedef alan işgal girişiminin hangi hedefleri taşıdığı tartışma konusu. Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan ayrılıkçılara destek amacıyla saldırı başlattıklarını iddia etse de arka planda daha geniş bir hedef listesinin bulunduğu kaydediliyor. Bunların başında ise ülkenin başkenti Kiev’i ele geçirmek olduğu belirtiliyor.

KİEV YÖNETİMİNİ DEVİRMEK

Belarus sınırından Ukrayna’ya giren Rus ordusunun ana hedefinin başkent Kiev’e ulaşmak olduğu değerlendiriliyor. Batı istihbarat raporlarında, Rus ordusunun bu amaca yönelik bir “yıldırım harekatı” düzenleyeceği öngörülüyordu. Dün bu çerçevede Rus askerlerinin, Kiev’in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik saldırılar başlattığı ve bölgeye girdiği, Ukrayna Ulusal Muhafız Gücü tarafından aktarıldı. Rus ordusunun Kiev’i istila etmesinin ardından, Moskova tarafından daha önce belirlenmiş Rus yanlısı bir ismin yönetime getirmeyi planlandığı belirtiliyor.

DONBAS’’IN TAMAMINI ELE GEÇİRMEK

Mevcut durumda Rus yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna’nın Donbas bölgesinin yalnızca üçte birini ellerinde tutuyorlar. Putin’in söz konusu bölgelerin “bağımsızlığını” tanımasının ardından, Ukrayna ordusunun elinde tuttuğu üçte ikilik bölüm için de hem Moskova hem de ayrılıkçılar talepte bulundu. Ayrıca stratejik liman şehri Mariupol ile Ukrayna’nın en büyük şehirlerinden biri olan Kharkiv’in de Donbas’a dahil edilerek ele geçirilmek istendiği belirtiliyor. Mariupol’ün Rusya’nın eline geçmesi halinde Ukrayna’nın Azak Denizi’ne çıkışı kalmayacak.

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ODESSA’DAN KARADENİZ’E ÇIKIŞI ENGELLEMEK

Rusya’nın dün başlattığı işgal harekatının ana hedeflerinden biri de Ukrayna’nın denizden dünyaya açılan kapısı Odessa oldu. 2014’te Kırım’ı ilhak eden Rusya, Odessa’yı da ele geçirerek, Karadeniz’in kuzeyini tamamen bir Rus gölüne çevirmeyi hedefliyor. Odessa’nın Rusya’nın eline geçmesi aynı zamanda Romanya ve Bulgaristan’ın tehdit altına alınması anlamına da gelecek.