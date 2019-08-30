Rusya öğrencinin keşfettiği 5 adayı kendi topraklarına kattı Rusya öğrencinin keşfettiği 5 adayı kendi topraklarına kattı Üç yıl önce deniz kuvvetleri akademisi öğrencisi olan Marina Migunova, uydu fotoğraflarını incelerken Kuzey Kutbu Okyanusu'nda beş küçük ada buldu. Rusya donanması da bunun üzerine küçük adalarda keşif yaptı.

Haber Merkezi 30 Ağustos 2019, 14:16 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019, 17:08 Diğer