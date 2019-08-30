Dünya Rusya öğrencinin keşfettiği 5 adayı kendi topraklarına kattı
ASYA

Rusya öğrencinin keşfettiği 5 adayı kendi topraklarına kattı

Rusya öğrencinin keşfettiği 5 adayı kendi topraklarına kattı

Üç yıl önce deniz kuvvetleri akademisi öğrencisi olan Marina Migunova, uydu fotoğraflarını incelerken Kuzey Kutbu Okyanusu'nda beş küçük ada buldu. Rusya donanması da bunun üzerine küçük adalarda keşif yaptı.

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Kuzey Kutbu Okyanusu'nda beş küçük ada.
Kuzey Kutbu Okyanusu'nda beş küçük ada.

Boyutları 900 metre kare (bir futbol sahasının sekizde biri) ile 54,500 metre kare (yaklaşık 7.5 futbol sahası) arasında değişen ve buzulların erimesi sonucu ortaya çıkan adacıklar resmen Rusya haritasına dahil edildi.

Marina Migunova Vilka adıyla bilinen Nansen Buzulu'nun altında kalan ve Novaya Zemliya takımadalarının parçası olan Vize Koyu'ndaki adaların varlığını St Petersburg'daki Amiral Makarov Akademisi'nde öğrenciyken 2016'da keşfetmişti.

  • Daha sonra onur diplomasıyla ödüllendirilen ve bugün Kuzey Filosu'nda oşinografi mühendisi olarak çalışan Migunova 27 Ağustos'ta bir donanma ekibiyle bu adalara gitti.

Marina Migunova.
Adalardan birinde yapılan kurgana keşifle ilgili bir not ve içinde fotoğrafları olan bir CD bırakıldı.

Küresel ısınma sonucu Kuzey Kutbu'nda buzulların erimesi nedeniyle, haritalar sürekli güncelleniyor.

Çar bombasının patlatıldığı yer

BBC Türkçe'nin haberinde, Rus yetkililer, Novaya Zemliya ve Franz Josef Land arasındaki bölgede 2015-2018 yılları arasında toplam 30 ada, burun ve koy keşfedildiğini söylüyor.

  • Tarihteki en büyük nükleer bomba "Çar Bombası" burada patlatılmıştı.

Soğuk Savaş döneminde Rusya, Vize Koyu'nda hidrojen bombası denemeleri yapmıştı.

Tarihte patlatılan en büyük nükleer bomba olan Çar Bombası da burada denenmişti.

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