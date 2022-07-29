Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna hapishaneyi vurdu! 40 ölü var

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Bakan Mustafa Varank'tan Ümit Özdağ'ın provokasyonuna hodri meydan: İspat edemeyen alçaktır

Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şimdi de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı hedef aldı. Varank'ın iki yeğenini bir devlet kurumuna yerleştirdiğini ve yeğenlerinin olumsuz işlere karıştığını iddia eden Özdağ'ın yalanı yine ortaya çıktı. Özdağ'ın iddialarına sosyal medya hesabından cevap veren Bakan Varank, "Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim bile yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri" dedi.