Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna hapishaneyi vurdu! 40 ölü var

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Ukrayna, Donetsk'te bir hapishaneyi vurdu. 40 kişi öldü" ifadelerine yer verildi.
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Ukrayna, Donetsk'te bir hapishaneyi vurdu. 40 kişi öldü" ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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