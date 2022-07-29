Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna hapishaneyi vurdu 40 ölü var
AVRUPA ASYA

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna hapishaneyi vurdu! 40 ölü var

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya, "Ukrayna, Donetsk'te bir hapishaneyi vurdu. 40 kişi öldü" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna hapishaneyi vurdu! 40 ölü var
Son dakika

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Ukrayna, Donetsk'te bir hapishaneyi vurdu. 40 kişi öldü" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Isırığı bir saat içinde öldürüyor

Isırığı bir saat içinde öldürüyor

​En tehlikeli türlerden biri fotoğraflandı.
Turizm gelirinde rekor artış

Turizm gelirinde rekor artış

​Geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 arttı.
Muhammeti çöp eve kapatan teyzenin eski kocasından tüyler ürperten iddialar

​İki yaşında okumayı söktü 14 yaşında tıp fakültesine girdi.

​TAG Otoyolu'nda çamur taşkını.

​Avrupa'da beş ligin Süper Kupası sahibini buluyor.

​Böyle tuhaflık ancak Yunanistan'da olur.

​"Maalesef hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi."

​Karadeniz gazı için hummalı çalışma.

​Almanya'da 'karartma' günleri.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu ziyaretinde fiyatı açıklayacak.

​Eski HDP'li vekilin ablası etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.