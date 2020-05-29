Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, ABD açıklaması: Bombardıman uçaklarının önünü kesiyoruz Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz ve Baltık Denizi’nde ABD’ye ait B-1B tipi bombardıman uçaklarının tespit edildiğini ve Rus savaş uçaklarının, bombardıman uçaklarının önünü kesmek için mücadele ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi 29 Mayıs 2020, 17:31 Son Güncelleme: 29 Mayıs 2020, 17:36 DHA