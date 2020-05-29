Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, ABD açıklaması: Bombardıman uçaklarının önünü kesiyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz ve Baltık Denizi’nde ABD’ye ait B-1B tipi bombardıman uçaklarının tespit edildiğini duyurdu.
- Rus medyasının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberinde ülke sınırlarına yakın noktalarda Baltık Denizi ve Karadeniz’de ABD’nin B-1B tipi bombardıman uçaklarının tespit edildiğini ve önlerinin kesilmesi için Su-27 ve Su-30 tipi savaş uçaklarının mücadele ettiğini duyurdu.
50’ye yakın hava aracı tespit edildi
- Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, ABD ve NATO’ya ait 50’ye yakın hava aracının Baltık Denizi ve Karadeniz’de tespit edildiği, Mayıs ayı içerisinde Rus savaş uçaklarının 2 kez bu hava araçlarının önünü kestiği ifade edildi.
BOMBARDIMAN UÇAKLARI UZAKLAŞTIRILDI
Söz konusu 'önlemenin' ardından, ABD bombardıman uçaklarının rota değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştıkları bildirildi.