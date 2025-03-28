Rusya: Son bir haftada dört yerleşim yerini ele geçirdik

Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait eğitim merkezi, askeri havaalanı altyapısı, yönetim merkezleri, İHA üretim, depolama ve eğitim merkezlerinin vurulduğu aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 660 uçak, 283 helikopter, 48 bin 879 İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 554 tank ve zırhlı araç, 1532 çok namlulu roketatar, 23 bini aşkın obüs ve havan topu ile 33 bin 475 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.