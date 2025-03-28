Rusya: Kursk bölgesindeki Gogolevka yerleşim yerini geri aldık

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 70 bin 700 asker, 402 tank, 327 piyade savaş aracı, 290 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 233 zırhlı araç kaybettiği kaydedildi.