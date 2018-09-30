Dünya Rusya Suriyede 112 asker kaybetti
ORTADOĞU

Rusya Suriye’de 112 asker kaybetti

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, "Silahlı kuvvetlerimiz Suriye’de 112 asker kaybetti. Bu askerlerin yaklaşık yarısı An-26 uçağı kazası ve İl-20 uçağının vurulmasıyla öldü" dedi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Rusya’nın Suriye’de operasyonlara başlamasından bu yana 112 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bondarev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de operasyonlara başlamasının üçüncü yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Sovyetler Birliği döneminde Afganistan’da ilk üç yıl içinde yaklaşık 4 bin 800 asker, en az 60 tank ve 400 zırhlı araç ile 15 uçak, 97 helikopter kaybettiklerini hatırlatan Bondarev, "Halihazırda silahlı kuvvetlerimiz Suriye’de 112 asker kaybetti. Bu askerlerin yaklaşık olarak yarısı An-26 uçağı kazası ve İl-20 uçağının vurulmasıyla öldü. Ayrıca 8 uçak, 7 helikopter ve bir kaç zırhlı araç kaybettik." dedi.

"En az 50 zırhlı araç"

Bondarev, 2003-2006 yıllarında Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlarda ABD liderliğindeki koalisyonun 2 bin 515 asker, 10-20 civarında tank, en az 50 zırhlı araç, 15 uçak ve yaklaşık 80 helikopter kaybettiğini aktardı.

Rus An-26 tipi askeri nakliye uçağı bu yıl 6 Mart’ta Hmeymim askeri hava üssünde teknik nedenlerle düşmüş, içinde bulunan 39 Rus askeri hayatını kaybetmişti.

Suriye'de 17 Eylül’de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı Akdeniz üzerinde Suriye hava savunma füze sistemi ile vurulmuştu.

Suikast anı kamerada

Suikast anı kamerada

​Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri saldırıda hayatını kaybetmişti.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

​Meteoroloji sağanak yağışın etkili olacağı bölgeleri açıkladı.
Çaresiz Fener

Çaresiz Fener

​Fenerbahçe, Rize'de 3 puanı 3 golle bıraktı.
İsrail'e sert tepki

İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, ​Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı.
'Bari onu getir'

'Bari onu getir'

​Rıdvan Dilmen'den, F.Bahçe'ye hoca önerisi.
Trabzonlularıhayran bıraktı

Trabzonlularıhayran bıraktı

​Türk Yıldızları, unutulmayacak gösteriye imza attı.
12 bin liradan satıldı

12 bin liradan satıldı

Açık attırmayla satışa çıkarılan kestane kabağına yoğun ilgi.
Sınır ötesinde vurdu

Sınır ötesinde vurdu

​TSK, Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

İsrail tahammül edemedi

İsrail tahammül edemedi

Filistin'in cesur kızına ödül veren Real Madrid'i hedef aldılar.
Bilanço artıyor

Bilanço artıyor

Deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da ölü sayısı bini geçti.
Dere taştıaraçlar sürüklendi

Dere taştıaraçlar sürüklendi

Sakarya'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Endonezya'yayardım mesajı

Endonezya'yayardım mesajı

Erdoğan: Türkiye yaraları sarmaya hazırdır
Telefonla yatıptelefonla kalkıyoruz

Telefonla yatıptelefonla kalkıyoruz

​Türkiye'de yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
Darbeci Dişli'denalbaya tehdit

Darbeci Dişli'denalbaya tehdit

​Yanlış fotoğrafları gösteren darbeci Dişli, salondaki albayı tehdit etti.
Edirne'de bot battı

Edirne'de bot battı

Olayda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
'Teğet' geçtisahiller doldu

'Teğet' geçtisahiller doldu

​Fırtınanın yön değiştirmesi vatandaşlara nefes aldırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.