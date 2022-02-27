Rusya Ukrayna savaşı harekete geçirdi: Almanya savunma harcamalarını artıracak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma kararı aldığını söyledi.

100 MİLYAR AVROLUK ÖZEL FON

Scholz, Federal Meclis'te düzenlenen özel oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından savunma harcamalarını artırma kararı aldıklarını belirterek, "Savunma harcamaları için 100 milyar avroluk özel bir fon kuruyoruz. Fonları gerekli yatırımlar ve silahlanma projeleri için kullanacağız." dedi.

Alman Şansölye bundan böyle her yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde ikisinden fazlasını savunmaya yatıracaklarını kaydetti.

Alınan önlemlerin özgürlük ve demokrasinin korunması için olduğunu ifade eden Scholz, "Ülkemizin güvenliğine önemli ölçüde daha fazla yatırım yapmamız gerekecek. Bu büyük bir milli çaba." diye konuştu.

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RUSYA SALDIRILARINA KINAMA

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını sert şekilde kınayarak "Dünya artık önceki dünyayla aynı değil" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Scholz, Putin'in bu saldırıyla demokratik ve bağımsız bir ülkeyi dünya haritasından silmek isteğini belirterek "Putin kendisini uluslararası toplumda ofsayta düşürüyor." dedi.

Buradaki sorunun "gücün yasaları ihlal edip etmeyeceği" ve "Putin'in saatleri büyük güçlerin dönemi olan 19. yüzyıla geri çevirip çeviremeyeceği" olduğunu anlatan Scholz, "Putin gibi savaş çığırtkanlığı yapanlara sınırlar koyabilme gücünü toparlayabilir miyiz?" ifadesini kullandı.

PUTİN'E TEPKİ

AB'nin Rusya'ya sert yaptırımları kararlaştırdığına ve buna belirli Rus bankalarının SWIFT finans sisteminden çıkarılmasının da dahil olduğuna dikkati çeken Scholz, Putin'in yönünü bir gecede değiştirmeyeceğini, ancak Rus yönetiminin yakın zamanda ne kadar büyük bedel ödeyeceğini hissedeceğini söyledi.

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Scholz, bu savaşın Ukrayna için felaket olacağını, ancak aynı zamanda Rusya için de bir felaket olacağının görüleceğini belirterek, Avrupa'da barışın güvence altına alınması için ihtiyaç duyulan her şeyin yapılacağını vurguladı.

Putin'in Avrupa kıtasındaki koşulları kafasına göre temelden yeniden düzenlemek istediğini ve bunun için askeri şiddet uygulamaktan geri durmadığını vurgulayan Scholz, "Putin'in tarihselleştirdiği yazıları okuyan, onun Ukrayna'ya savaş ilanını izleyen veya benim gibi onunla saatlerce konuşan hiç kimsenin başka şüphesi olmaz. Putin bir Rus İmparatorluğu kurmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF 13 Geçtiğimiz hafta Rusya-Ukrayna gerilimi fiili olarak Rusya saldırılarının ardından savaşa dönüşmüştü. Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşları için tahliyeyi başlattı. Yaklaşık 2 gün önce Odessa'dan yola çıkan 5 otobüs sabah saat 10.30 sıralarında Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Gelenlerin bir kısmı evcil hayvanları ile tahliye edilirken kimisi de bebeği kucağında Türkiye'ye döndü. Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliye edilen 5 otobüslük ilk kafile pasaport işlemlerinin ardından Edirne'den İstanbul'a doğru yola çıktı.<br> \"ORADA DURUM ÇOK KÖTÜYDÜ. KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM\"<br>Köpeğiyle Ukrayna'nın Odessa Şehri'nden İstanbul'a gelen Yasin Şahin “Benim bulunduğum şehirde Kiev ve Harkov'a oranla biraz daha iyi durumdaydı. Oradaki arkadaşlarımın durumu çok daha zordu. Oralarda çatışmalar hergün yaşanıyordu, hergün bombalar atılıyordu. Çok kötüydü anlatılacak gibi değil kendimi iyi hissetmiyorum. Köpeğim de aslen Ukraynalı o da savaş mağduru o da savaştan kaçtı\" dedi. \"EŞİM ORADA KALDI, BEN GELDİĞİMİZE HİÇ SEVİNEMİYORUM\"<br>Kucağında bebeğiyle Türkiye'ye gelen Kader Yakut “Eşimden dolayı orada yaşıyoruz. Odessa'da ilk gün patlamalar yaşandı. Eşim şu an orada kaldı. Ben geldiğimize hiç sevinemiyorum bile. Bebekle yolculuk yapmak çok zordu yani, 3 günden beri perişan olduk. Oradaki halk için endişeleniyoruz, perişan halde hepsi. Biz geldik buradayız ama kalanlar ne yapacak?\" diye konuştu. “ADINI ODESSA KOYDUK\"<br>5 gün önce sahiplendikleri kedi Odessa ile Türkiye'ye gelen 2 arkadaş Semih Gökkaya ve Batuhan Koçak “ Çok yeni bu kedi. Aniden oldu, getirmek zorunda kaldık. Biz bir arkadaşımızdan aldık, aldıktan 2 gün sonra Odessa'da savaş çıktı. 3 gündür bizimle birlikte seyahat ediyor. Adını Odessa koyduk\" dedi.<br> \"HERŞEYİMİZİ ORADA BIRAKTIK\"<br>Ukrayna'da faaliyet gösteren bir Türk şirketinin Müdürü olan İlhan Yılmaz “Odessa'da şirketimizin rüzgar santrali yatırımı var, hem de güneş santrali yatırımımız vardı. 2016 yılından beri Odessa'daydık. Savaş başladığından itibaren tedirginlik vardı. Durum normale dönerse tabi ki geri dönerim. Herşeyimizi orada bıraktık. Bir an önce herkesin dileği savaşın sona ermesi\" diye konuştu. “BİR SABAH BOMBA SESİNE UYANDIK. O ANDA FARK ETTİK\"<br>Ukrayna'da öğrenci olan Berkcan Kuzucu, \"Biz savaşın olacağını düşünmüyorduk. Bir sabah bomba sesine uyandık orada fark ettik. Uzun bir yolculuk oldu ama geldik. Romanya kapısında 6.5 saat civarı bekledik. Belarus'ta da 3 saat civarı bekledik. Yolculuk toplam 1.5 gün sürdü ama günler benim için karıştı belki 2 gün olmuştur. Dönüp dönmeyeceğime ailemle karar vereceğim\" dedi. Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Edirne'den İstanbul'a yola çıktı Ukrayna Odessa'dan yaklaşık 2 gün önce otobüsler ile tahliye edilen Türk vatandaşları, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na bu sabah vardı. 5 otobüsün içinde bulunan 250'ye yakın kişi işlemlerinin ardından İstanbul'a doğru yola çıktı. Otobüsün içindeki yolculuğu görüntülendi.

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FOTOĞRAF 12 İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Tayfun Mustafaoğlu'nun Ukraynalı eşi Yulianna Mustafaoğlu, 3 yıl önce ailesini ziyaret için oğlu Timur Mustafaoğlu ile ülkesine gitti ancak bir daha dönmedi. Bir yıl sonra peşlerinden Ukrayna'ya giden Tayfun Mustafaoğlu, oğlunu gördü. Mustafaoğlu, \"Her an bir bomba düşüp, oğlumun öleceğinden korkuyorum. Oğlumdan en sonra 2 gün önce haber aldım\" dedi.<br> Mustafaoğlu, burada Dnipro şehrindeki bir alışveriş merkezinde oğluyla otururken eşi ve 5 yakını tarafından 'çocuğunu kaçırdığı' iddiasıyla darp edildi. Ardından iddiaya göre eşi, Türkiye'ye dönen Mustafaoğlu'na o tarihten sonra bir daha oğlunu göstermedi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasından sonra hayatından endişe ettiği oğlunu Türkiye'ye getirmek istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini belirten Mustafaoğlu, \"Her an bir bomba düşüp, oğlumun öleceğinden korkuyorum. Onu görebilmek için gerekirse ölümü de göze alıp, önce Moldova'ya oradan da kara yoluyla Ukrayna'ya gidip, oğlumu getireceğim. En son oğlum 2 gün önce bana bir fotoğraf gönderip 'iyiyiz' dedi. Ancak bir daha kendisinden haber alamadım\" ifadelerini kullandı. 'NE DEDİYSEM EŞİMİ İKNA EDEMİYORUM'<br>İstemesi halinde çocuğunun annesi 9 yıllık eşi Yulianna Mustafaoğlu'nu da Türkiye'ye getirmek istediğini belirten Tayfun Mustafaoğlu, \"Ancak bu teklifimi kabul etmedi. Çocuğumun iadesi için Adalet Bakanlığı aracılığıyla talepte bulundum. Ancak, bir sonuç alamadım. Bunun üzerine Ukrayna'da çocuğumu görebilmek için dava açtım. Ancak, ondan da bir sonuç alamadım. Ukrayna'daki savaş nedeniyle endişeliyim. Oğlumla ilgili eşime ve ailesine yalvara yalvara bilgi almaya çalışıyorum. Geçmişin hiçbir önemi yok. Şu an orada bir savaş söz konusu. Tek gerçek ölüm ve yaşam. Daha ötesi yok. Önemli olan oğlumun ve annesinin yaşaması. Ancak ne dediysem eşimi ikna edemiyorum\" dedi. Çocuğuna karşı içinde büyük bir özlem olduğunu söyleyen Mustafaoğlu, \"Bu özlemi anlatacak kelime yok. İçimde sürekli bitmek bilmeyen, sönmeyen bir alev var. Çok zor. Devletimizin de bu konuda yardımlarını bekliyorum. Tek isteğim çocuğumun sağ salim ülkeye gelmesi. Başka bir isteğim ve dileğim yok\" diye konuştu. Eşinin Ukrayna'ya götürdüğü oğlundan haber alamıyor İzmir'de yaşayan Tayfun Mustafaoğlu (39), Ukraynalı eşi Yulianna Mustafaoğlu (40) tarafından 2019 yılında ülkesine götürülen ve en son 2 yıl önce gördüğünü söylediği oğlu Timur Mustafaoğlu'nun (8) özlemiyle yaşıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasından sonra hayatından endişe ettiği oğlunu Türkiye'ye getirmek istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini belirten Mustafaoğlu, "Her an bir bomba düşüp, oğlumun öleceğinden korkuyorum. Oğlumdan en sonra 2 gün önce haber aldım" dedi.

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