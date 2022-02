Rusya Ukrayna savaşı harekete geçirdi: Almanya savunma harcamalarını artıracak

Mustafaoğlu, \"Her an bir bomba düşüp, oğlumun öleceğinden korkuyorum. Oğlumdan en sonra 2 gün önce haber aldım\" dedi.<br> Mustafaoğlu, burada Dnipro şehrindeki bir alışveriş merkezinde oğluyla otururken eşi ve 5 yakını tarafından 'çocuğunu kaçırdığı' iddiasıyla darp edildi. Ardından iddiaya göre eşi, Türkiye'ye dönen Mustafaoğlu'na o tarihten sonra bir daha oğlunu göstermedi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasından sonra hayatından endişe ettiği oğlunu Türkiye'ye getirmek istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini belirten Mustafaoğlu, \"Her an bir bomba düşüp, oğlumun öleceğinden korkuyorum. Onu görebilmek için gerekirse ölümü de göze alıp, önce Moldova'ya oradan da kara yoluyla Ukrayna'ya gidip, oğlumu getireceğim. En son oğlum 2 gün önce bana bir fotoğraf gönderip 'iyiyiz' dedi. Ancak bir daha kendisinden haber alamadım\" ifadelerini kullandı.