Dünya Rusya Ukraynayı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış
AVRUPA

Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış

Rus haber ajansı RIA Novosti, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal planını gözler önüne serdi. Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle hazırlanılan haberi internet sitesinden yayımladı. Ancak Rusya için işleri istediği gibi ilerlemeyince haber apar topar kaldırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış
RIA Novosti'nin arşivi

Saffet Özdemir

Kremlin yanlısı Rus devletine ait yerel haber ajansı olan RIA Novosti, makaleyi yayınlandıktan sonra silmiş olsa da İngilizce çevirisi Pakistan merkezli The Frontier Post'ta yayınlandı. Rus yazar Petr Akopov, tarafından kaleme alınan makalede şu ifadelere yer verildi:

"Rusya birliğini yeniden kuruyor"

"Gözlerimizin önünde yeni bir dünya doğuyor. Rusya birliğini yeniden kuruyor.1991 trajedisi, tarihimizdeki korkunç bir felaket. Şimdi ise Rus ve Ukrayna ordularına mensup olarak ayrılan kardeşler hala birbirlerine ateş ediyorlar ancak artık Rusya karşıtı Ukrayna olmayacak. Ruslar Büyük Ruslar, Beyaz Ruslar ve Küçük Rusları bir araya getirerek tarihi bütünlüğünü yeniden sağlıyor."

The Frontier Post.
The Frontier Post.

"Putin tarihi bir sorumluluk üstlendi"

"Geçici bölünmenin yüzyıllarca sürmesine izin vermiş olsaydık, sadece atalarımızın anısına ihanet etmekle kalmaz, aynı zamanda Rus topraklarının parçalanmasına izin verdiğimiz için torunlarımız tarafından lanetlenirdik. Vladimir Putin, Ukrayna sorununun çözümünü gelecek nesillere bırakmamaya karar vererek, hiç abartısız tarihi bir sorumluluk üstlendi. Ukrayna Rusya'ya döndü. Bu, devletin tasfiye edileceği anlamına gelmez, ancak yeniden düzenlenecek. Yeniden kurulacak ve Rus dünyasının bir parçası olarak doğal durumuna döndürülecek."

"Rusya'nın geri dönüşü"

"Rusya üzerinde herhangi Batı baskısı hiçbir şeye yol açmaz. Çatışmanın yüceltilmesinden kaynaklanan kayıplar her iki tarafta da olacak ancak Rusya ahlaki ve jeopolitik olarak hazır. Çok kutuplu dünya sonunda bir gerçeklik var. Ukrayna'daki operasyon Batı'dan başka kimseyi Rusya'ya karşı harekete geçiremez. Çünkü dünyanın geri kalanı çok iyi görüyor ve anlıyor. Bu Rusya ile Batı arasındaki bir çatışma, bu Atlantikçilerin jeopolitik genişlemesine bir cevap, bu Rusya'nın tarihsel alanına ve dünyadaki yerine geri dönüşü anlamına geliyor."

Putin'in Luhansk ve Donetsk kararı dünya basınında: 1999'da değil 2022'deyiz
FOTOĞRAF 11
Title
Financial Times<br><br>ABD'nin Financial Times gazetesinde yer alan haberde ise, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Ukrayna'daki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasının ardından Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme emri verdiği ifade edildi. Haberde, ABD'li üst düzey bir yetkilinin Putin'in konuşmasının Ukrayna işgalini haklı çıkarma çabasının bir parçası olduğunu söylediği yer aldı.
Title
Haaretz<br><br>İsrail'in Haaretz gazetesi, Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdıktan sonra Ukrayna'dan ayrılmaları için emir verdi ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca ABD ve Avrupa Birliği'nin tepkilerine yer verildi ve Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması nedeniyle yaptırım uygulayacakları ifade edildi. Haaretz'te konuyla ilgili bir diğer haberde, İsrailli yetkililerin Biden'ın tarafında olacakları ifade edildi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 'geleneksel olarak Amerikalılarla birlikte hareket etmemize rağmen' İsrail'in Rusya ile krize yaklaşımında daha temkinli olması gerektiğini söylediği ifade edildi.
Title
Washington Post<br><br>ABD merkezli Washington Post gazetesi, \"Putin, Moskova destekli iki ayrılıkçı bölgeyi resmen tanıdıktan sonra doğu Ukrayna'ya asker gönderdi\" manşetini attı. Ayrıca haberde Rusya Devlet Başkanı'nın bu eyleminin tam ölçekli savaşı tetiklediği ve krizi tırmandırdığı ifade edildi.
Title
New York Times<br><br>\"Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerine asker gönderme emri Birleşmiş Milletler'ce kınandı\" başlığını atan ABD'nin New York Times gazetesinin haberinde, Putin, daha geniş bir askeri harekat olasılığını ima etti ve tüm Ukrayna'nın \"'Rusya tarafından yaratılmış' bir ülke olduğunu iddia etti\" ifadelerine yer verildi. ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield'in sözlerinin yer aldığı haberde şu ifadeler vurgulandı: \"Putin, dünyanın zamanda geriye yolculuk yapmasını istiyor. Birleşmiş Milletler'den önceki bir zamana... İmparatorlukların dünyayı yönettiği bir zamana... Ama dünyanın geri kalanı ilerledi. 1919 değil, 2022'deyiz.\"
Title
The Wall Street Journal<br><br>ABD'nin The Wall Street Journal gazetesi, \"Putin, Ukrayna'daki ayrılık bölgelerine asker gönderme emri verdi\" manşetini attı ve Putin'in Batı ile gerilimi artırdığını yazdı. Putin'in Rus birliklerine Ukrayna'nın iki ayrı bölgesine girmesi emrini verdiğinin ifade edildiği haberde, bunun Doğu Avrupa'nın gelecekteki güvenliği konusunda Batı ile müzakereleri baltalayacak bir hareket olduğu vurgulandı.
Title
Daily Mail<br><br>Putin'in 'barışı koruma görevi' için Ukrayna'ya asker göndermesi sonrasında Donetsk'te tankların ilerlediği görülüyor. Ancak Batı, Kiev için yaptırımlar ve daha fazla silahla karşılık vermeye hazırlanırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün acil bir Kobra toplantısı düzenleyecek. Daily Mail gazetesinin manşetinde, Putin'in onları bağımsız devletler olarak tanımasından sadece birkaç saat sonra, doğu Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesinden birinin başkenti olan Donetsk'te tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın hareket ettiği bilgisi yer aldı. Haberde, bir görgü tanığının, Ukrayna'ya girme emri vermesinin ardından bugün erken saatlerde, şehirde alışılmadık derecede büyük askeri teçhizat gördüğü ifade edildi.
Title
The Australian<br><br>Avustralya'nın The Australian gazetesi, \"Putin tetiği çekti\" manşetiyle verdiği haberinde, \"Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta isyancıların elindeki Donetsk ve Luhansk merkezlerine barış gücü olarak Rus askerleri göndermek Ukrayna'nın işgali anlamına geliyor\" ifadeleri kullanıldı.
Title
Corriere della Sera<br><br>İtalyan gazetesi Corriere della Sera, \"Putin, Rus ordusunu Ukrayna'ya gönderdi\" manşetini attı. Haberde, \"Rusya Devlet Başkanı, Donbass'ın bağımsızlığını tanıdıktan sonra, 21 Şubat Pazartesi akşamı ordusuna \"barışı garanti etmek\" için topraklarına girmesini emretti.\" ifadelerine yer verildi.
Title
İzvestiya<br><br>Rusya'da hükümetin sözcülüğünü yapan İzvestiya gazetesi, 'Tanıma güçtür: Donbas'ın bağımsızlığı için Moskova'nın verdiği destekte ne değişecek' başlıklı haberinde Putin'in kararının bölgeyi ve dünyayı nasıl değiştireceğini bir zafer havasında anlattı.
Title
Pravda Komsomolskaya<br><br>Rus Pravda Komsomolskaya gazetesi, \"Rusya Donbas cumhuriyetlerini tanıdı, Vladimir Putin'in konuşmasındaki ana mesajlar' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Gazete, \"Rusya lideri tarihi bir karar verdi, Kiev'i gerçek bir kamulaştırmayla tehdit etti\" dedi.
Title
Putin'in Luhansk ve Donetsk kararı dünya basınında: 1999'da değil 2022'deyiz
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz, Vladimir Putin'in dün gece imzaladığı kararname ile yeni bir boyut kazandı. Dünyanın gözü kulağı bu iki ülkenin arasındaki krizde. Putin ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni Rusya tarafından tanındığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Korkmuyoruz" açıklamasında bulunurken, BM Güvenlik Konseyi ise acil toplandı. Bu sabah, dünyanın dört bir yanında yayınlanan gazetelerde, Putin'in kararı manşetlere nasıl taşındı. Detaylar haberde...

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Merhum Kadir Mısıroğlu yıllar önce söylemişti: Önce Kırım arkasından Ukrayna'nın bir kısmı
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Merhum Kadir Mısıroğlu yıllar önce söylemişti: Önce Kırım arkasından Ukrayna'nın bir kısmı
Merhum Kadir Mısırlıoğlu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonunu 8 yıl önce söylemesi sosyal medyada gündem oldu. Mısırlıoğlu, ''Nasıl çarlığı yıktıktan sonra esir milletlere istiklal veren komünistler, ayağı düz basınca tekrar o milletleri birer ikişer toplamaya kalkıştıysa; bugün de Putin aynı şeyi yapıyor. Komünizm yıkılınca hepsi müstakil oldu, şimdi ayağı düz basıyor gaz satıyor vs. yavaş yavaş toplamaya başladı. Evvela Kırım, arkasından Ukrayna'nın bir kısmı. Arkasından Azerbaycan da gelebilir. Ben bundan korkuyorum'' dedi.
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