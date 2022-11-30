Dünya Rusya ve Çinden ortak hava devriyesi
ASYA

Rusya ve Çin'den ortak hava devriyesi

Rus ve Çin savaş uçaklarının, Asya Pasifik bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdiği aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Rusya ve Çinden ortak hava devriyesi
Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Çin Hava Kuvvetleri'nin ortak hava devriyesi düzenlediği belirtildi.

Devriyede, Rusya'nın füze taşıyan "Tu-95MS" tipi savaş uçağı ve Çin'e ait "Hun-6K" tipi stratejik bombardıman uçağının yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Uçaklar, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde uçuş yaptı." denildi.

Uçaklara, devriye esnasında Rus "Su-30SM" ile "Su-35S" savaş uçaklarının eşlik ettiği, Rus bombardıman uçaklarının uçuşunun yaklaşık 8 saat sürdüğü ifade edildi.

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