Dünya Rusya ve Esed insanlığı vurdu 1 milyondan fazla kişi mağdur oldu
ORTADOĞU

​Rusya ve Esed insanlığı vurdu: 1 milyondan fazla kişi mağdur oldu

Rusya ve Esed insanlığı vurdu: 1 milyondan fazla kişi mağdur oldu

Rusya ve Esed rejimi son dönemdeki hava saldırılarda, özellikle insani yardımları hedef alıyor. Babu’l Hava Sınır Kapısına yakın bölgede İdlib ve Halep kırsalına gönderilecek yardım kamyonları imha edildi. 1400 kampın bulunduğu bölgede yaklaşık 1 milyon kişinin gıda malzemeleri ve kıyafetten mahrum kaldığı belirtiliyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
​Rusya ve Esed insanlığı vurdu: 1 milyondan fazla kişi mağdur oldu
Suriye’ye insani yardım götüren kuruluşlar Rusya ve Esed’in hedefi oldu.

Esed rejimi ve Rusya, son günlerde Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda insani yardımları hedef aldı. Babu’l Hava sınır kapısına yakın bölgede yerel insani kuruluşlar tarafından İdlib ve Halep kırsalına gönderilecek yardım kamyonları hava saldırılarında yok edildi. Özellikle tüm muhtaç mahallelere ve kamplara yardım ulaşmasını sağlayan onlarca derneğin beklediği gıda, ısınma malzemeleri ve temel ihtiyaçların olduğu kamyonların hedeflenmesi binlerce kişiyi mağdur etti.

ABD Halep ile İdlib'deki Esed rejimi ve Rus hava saldırılarını kınadı
DÜNYA
ABD Halep ile İdlib'deki Esed rejimi ve Rus hava saldırılarını kınadı

1400 KAMPA GİDECEKTİ

  • Bölgede 1400 kamp bulunuyor ve bu saldırılarla yaklaşık 1 milyon kişi mağdur edildi. Yerel yardım kuruluşları çalışanları ekmek için un bekleyen, ısınmak için kıyafet bekleyen mazlumlara eli boş gideceklerini söyledi. İki gün süren hava saldırılarda Babu’l Hava sınır kapısı alanındaki tüp dolum tesisi ve ticari malzemeler taşıyan TIR’lar da hedef alındı.

Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı
DÜNYA
Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı

İNSANİ YARDIMIN TEK KAPISI

BM yetkilileri Babu’l Hava’nın her ay yaklaşık 2,4 milyon Suriyeli’ye insani yardım sağlamanın tek yolu olduğuna vurgu yaptılar. Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Hak, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Suriye’nin kuzeybatısındaki sivillerin ve altyapının keskin bir şekilde hedef alınmasının sürmesinden endişe ediyoruz. Pazar günü Halep kırsalındaki Atarib kasabasına yapılan top atışları sonucu ikisi çocuk 7 sivil hayatını kaybetti. Hastanelere yapılan saldırılar sağlık hizmetlerine erişimi ciddi şekilde engelledi. Saldırılardan etkilenen tıbbi tesislerin çoğu hizmet dışı bırakıldı ve savunmasız sivilleri hayat kurtaran bakımdan mahrum bıraktı.”

Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan İdlib'deki hastaneye saldırı: Biri çocuk 7 sivil öldü
DÜNYA
Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan İdlib'deki hastaneye saldırı: Biri çocuk 7 sivil öldü

SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR

  • Özellikle sivil ve sığınmacıların yaşadığı kamp yakınlarının vurulmasının, Türkiye’ye yönelik yeni göç dalgası yaratmayı hedeflediği belirtiliyor. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu yaptığı açıklamada, bu bombalamanın bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu belirtildi ve uluslararası toplulukların derhal harekete geçmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Esed vatansız bırakacak
DÜNYA
Esed vatansız bırakacak

Rus elçi çağrıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Suriye’deki son saldırılara ilişkin, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Aleksey Yerhov’la Bakanlık’ta önceki gün yapılan görüşmede ağırlıkla Suriye’deki saldırılar ele alındı. Yerhov’a konuya ilişkin duyulan kaygı ve endişe iletildi. Hastane saldırısının da görüşmede vurgulandığını belirten kaynaklar, Türk askeri makamlarının da benzer kaygıları Rus makamlara ilettiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Rekor ceza kesildi

Rekor ceza kesildi

​Hayvanat bahçesinden kaçırdıkları alageyik pahalıya patladı.
Süveyşi tıkadık özür dileriz

Süveyş'i tıkadık özür dileriz

​Karaya oturan geminin sahibi Japon şirketten açıklama.
Dışişlerinden AB bildirgesi değerlendirmesi

​"Olumlu fakat tek yönlü bakış açısıyla kaleme alınmış."

​Ölü sayısı bugün de artı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama.

​AB Liderler Zirvesi bildirisi duyuruldu.
Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

​Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da kurulacak.
Fenerbahçe'de<br>radikal karar

Fenerbahçe'de
radikal karar

Emre Belözoğlu takımın başına geçti.

Şiddet gören kadına vatandaşlar yalvardı.
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Bina sakinleriyle sohbet edip "Kamera var mı?" diye sordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.