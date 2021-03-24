​Rusya ve Esed insanlığı vurdu: 1 milyondan fazla kişi mağdur oldu

Esed rejimi ve Rusya, son günlerde Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda insani yardımları hedef aldı. Babu’l Hava sınır kapısına yakın bölgede yerel insani kuruluşlar tarafından İdlib ve Halep kırsalına gönderilecek yardım kamyonları hava saldırılarında yok edildi. Özellikle tüm muhtaç mahallelere ve kamplara yardım ulaşmasını sağlayan onlarca derneğin beklediği gıda, ısınma malzemeleri ve temel ihtiyaçların olduğu kamyonların hedeflenmesi binlerce kişiyi mağdur etti.

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1400 KAMPA GİDECEKTİ

Bölgede 1400 kamp bulunuyor ve bu saldırılarla yaklaşık 1 milyon kişi mağdur edildi. Yerel yardım kuruluşları çalışanları ekmek için un bekleyen, ısınmak için kıyafet bekleyen mazlumlara eli boş gideceklerini söyledi. İki gün süren hava saldırılarda Babu’l Hava sınır kapısı alanındaki tüp dolum tesisi ve ticari malzemeler taşıyan TIR’lar da hedef alındı.

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İNSANİ YARDIMIN TEK KAPISI

BM yetkilileri Babu’l Hava’nın her ay yaklaşık 2,4 milyon Suriyeli’ye insani yardım sağlamanın tek yolu olduğuna vurgu yaptılar. Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Hak, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Suriye’nin kuzeybatısındaki sivillerin ve altyapının keskin bir şekilde hedef alınmasının sürmesinden endişe ediyoruz. Pazar günü Halep kırsalındaki Atarib kasabasına yapılan top atışları sonucu ikisi çocuk 7 sivil hayatını kaybetti. Hastanelere yapılan saldırılar sağlık hizmetlerine erişimi ciddi şekilde engelledi. Saldırılardan etkilenen tıbbi tesislerin çoğu hizmet dışı bırakıldı ve savunmasız sivilleri hayat kurtaran bakımdan mahrum bıraktı.”

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SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR

Özellikle sivil ve sığınmacıların yaşadığı kamp yakınlarının vurulmasının, Türkiye’ye yönelik yeni göç dalgası yaratmayı hedeflediği belirtiliyor. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu yaptığı açıklamada, bu bombalamanın bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu belirtildi ve uluslararası toplulukların derhal harekete geçmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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Rus elçi çağrıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Suriye’deki son saldırılara ilişkin, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Aleksey Yerhov’la Bakanlık’ta önceki gün yapılan görüşmede ağırlıkla Suriye’deki saldırılar ele alındı. Yerhov’a konuya ilişkin duyulan kaygı ve endişe iletildi. Hastane saldırısının da görüşmede vurgulandığını belirten kaynaklar, Türk askeri makamlarının da benzer kaygıları Rus makamlara ilettiğini bildirdi.