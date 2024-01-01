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Dünya

Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılarda 57 kişi öldü

Yeni yıl kutlamaları sürerken Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar had safhaya ulaştı. Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentine saldırı düzenledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 24 kişinin öldüğü, 109 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Dış Haberler
04:00 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:10 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla devam ediyor.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna’nın Belgorod kentine düzenlediği saldırının organizasyonunda İngiltere ile ABD’nin yer aldığını öne sürdü. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “109 kişi de yaralı. Bunlardan 25 ağır yaralıyı federal kliniklere nakletmeye hazırlanıyoruz. 30 apartman bloğu, 381 daire, birkaç özel ev ve çok sayıda araba hasar gördü” dedi. Rusya’nın Belgorod’taki saldırı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) acil toplantı yapılması ve bu toplantıya Çekya’nın BMGK’deki temsilcisinin katılması talebinde bulunduğu bildirildi.


HARKOV’A AĞIR BOMBARDIMAN

Belgorod’a yapılan saldırı sonrası Rus ordusu da Ukrayna’ya hava saldırısı düzenledi. SOBES Sosyal Yardım ofisi ve ‘Kharkiv Palace’ Oteli başta olmak üzere çok katlı binalar, bir dükkan ve bazı binalar hasar görürken, bazı sivil araçlar da yandı. 30 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 16 sivilden 8’i, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaydan sonra ofis çevresinde güvenlik önlemleri aldı.


#Ukrayna
#Rusya
#savaş
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