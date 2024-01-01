Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılarda 57 kişi öldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna’nın Belgorod kentine düzenlediği saldırının organizasyonunda İngiltere ile ABD’nin yer aldığını öne sürdü. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “109 kişi de yaralı. Bunlardan 25 ağır yaralıyı federal kliniklere nakletmeye hazırlanıyoruz. 30 apartman bloğu, 381 daire, birkaç özel ev ve çok sayıda araba hasar gördü” dedi. Rusya’nın Belgorod’taki saldırı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) acil toplantı yapılması ve bu toplantıya Çekya’nın BMGK’deki temsilcisinin katılması talebinde bulunduğu bildirildi.

Belgorod’a yapılan saldırı sonrası Rus ordusu da Ukrayna’ya hava saldırısı düzenledi. SOBES Sosyal Yardım ofisi ve ‘Kharkiv Palace’ Oteli başta olmak üzere çok katlı binalar, bir dükkan ve bazı binalar hasar görürken, bazı sivil araçlar da yandı. 30 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 16 sivilden 8’i, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaydan sonra ofis çevresinde güvenlik önlemleri aldı.