Rusya'da benzin fiyatları tavan yaptı: İhracat yasağı uzadı

23:4425/08/2025, lundi
G: 25/08/2025, lundi
AA
Sonraki haber
Rusya'da bir benzin istasyonu (Foto: Arşiv)
Rusya, benzin fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi üzerine ihracat yasağını uzatma kararı aldı. Yetkililer, yaz aylarında artan talep ve tarım sektöründeki yoğun kullanımın fiyatları daha da yukarı çektiğine dikkat çekti. Ayrıca, 'şişirilen fiyatlara' soruşturma başlatıldı.

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve bazı yetkililerin ülkedeki benzin fiyatlarını ele almak üzere Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Benzinde yaz dönemi talebinin ve tarım sektöründeki kullanımın arttığına işaret edilen açıklamada, benzinin ihracatına yönelik yasağın uzatılacağı ifade edildi.

'Şişirilen fiyatlara' soruşturma

Açıklamada, Rusya'nın bazı bölgelerinde "fiyatların şişirilmesi" ile ilgili soruşturmaların da başlatıldığı kaydedildi.

Rusya hükümeti, fiyatların rekor seviyelere yükselmesi üzerine benzin ihracatını 28 Temmuz'da aldığı kararla 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklamış, fiyatlardaki artış buna rağmen devam etmişti.

Ülkede, petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.



