Alaska semalarında tehlikeli yakınlaşma: ABD F-16'ları Rus uçağı için havalandı

Alaska semalarında tehlikeli yakınlaşma: ABD F-16'ları Rus uçağı için havalandı

18:1725/08/2025, Pazartesi
G: 25/08/2025, Pazartesi
AA
Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında ABD ve Rus uçağı karşı karşıya geldi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet E-3 ve ikişer adet F-16 ve KC-135 tipi savaş uçağının bölgede faaliyet gösteren Rus casus uçağını önleme uçuşu yaptığı bildirildi.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında Rusya'ya ait bir casus uçağına önleme yapıldığını bildirdi.

NORAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Alaska'nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) faaliyet gösteren "COOT (IL-20)" tipi Rus casus uçağını önlemek için bir adet E-3 ve ikişer adet F-16 ve KC-135 tipi savaş uçağıyla müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, önleme yapılan Rus uçağının uluslararası hava sahasında kaldığı, ABD ya da Kanada egemenliğindeki hava sahasına girmediği ifade edildi.

"Tehdit olarak görülmedi"

Rusya'nın ADIZ'daki faaliyetlerinin "düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği" aktarılan açıklamada, NORAD'ın Kuzey Amerika'yı savunmak için "bir dizi müdahale seçeneğini kullanmaya hazır olduğu" ifade edildi.

CBS News'ün haberine göre, bu önlemeyle ABD, son bir haftada üç kez Alaska yakınlarında Rusya ile karşı karşıya gelmiş oldu.



