ABD'den Rusya-Ukrayna savaşı çıkışı: Ya başarılı olacağız ya da bir duvara toslayacağız

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin, "Nihayetinde başarılı olacağız ya da bir duvara toslayacağız. Eğer bir duvara toslarsak, bu müzakere sürecine ve baskı uygulamaya devam edeceğiz. Bu savaşı sona erdirecek şey, enerjik diplomasi olacaktır" dedi.

"Rusya'ya baskı uygulamaya devam ederiz"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, katıldığı bir televizyon programında ABD’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış sağlanmasına yönelik çabalarına değindi. Vance, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde gerçekleştirdiği görüşmeden bu yana yaşanan diplomatik gerginliklere rağmen ABD’nin iki ülke arasındaki savaşı sona erdirebileceğine inancının tam olduğunu aktardı. Vance, "Son birkaç hafta içinde her iki tarafın da önemli tavizler verdiğini gördük. Nihayetinde başarılı olacağız ya da bir duvara toslayacağız. Eğer bir duvara toslarsak, bu müzakere sürecine ve baskı uygulamaya devam edeceğiz. Bu savaşı sona erdirecek şey, enerjik diplomasi olacaktır" dedi.

"Rusya’ya Hindistan üzerinden baskı kuruldu"

Vance, Trump yönetiminin Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamama kararı hatırlatılarak, "Rusya’yı nasıl Zelenskiy ile aynı masaya oturmaya ve saldırıları durdurmaya ikna edeceksiniz?" şeklindeki soruyu cevapladı. Vance, ABD Başkanı’nın Hindistan’a Rusya’dan petrol satın alması nedeniyle uyguladığı ikincil gümrük vergileri tarifelerini hatırlatarak, Rusya’nın petrol satışlarından kazanç elde etmesinin zorlaştırıldığı ve böylece Rusya üzerinde "agresif ekonomik baskı" kurulduğunu söyledi.

"Ukrayna’ya ABD askeri gönderilmeyecek"

Başkan Yardımcısı Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışa varılması durumunda ABD’nin barış anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmak için Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini garanti edip edemeyeceğine ilişkin soruya cevabında, ABD Başkanı’nın asker gönderilmesine karşı olduğunu hatırlattı. Vance, "Başkan (Trump) çok net konuştu. Ukrayna’ya asker gönderilmeyecek. Ancak Ukraynalıların savaşı sonlandırmak için ihtiyaç duydukları güven ile güvenlik garantilerini ve Rusların da savaşı sona erdirebileceklerine hazır hissetmelerini sağlamak için aktif rol oynamaya devam edeceğiz" dedi.







