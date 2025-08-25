Lavrov: Putin ile Zelenski arasında görüşme planı yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Amerikan televizyonuna verdiği röportajda Avrupa temsilcilerinin Alaska'daki toplantıya verdikleri tepkinin, Washington'a yaptıkları ziyaretin ve sonrasındaki eylemlerinin, barış istemediklerini ortaya koyduğunu bildirdi.

Lavrov, “Putin, başkanlık gündemini de içermesi koşuluyla Zelenski ile görüşmeye hazır, kendisine bir kez daha gündemde olma fırsatı vermek için görüşülmesi uygun değil” dedi.