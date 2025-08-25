Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Lavrov: Putin ile Zelenski arasında görüşme planı yok

Lavrov: Putin ile Zelenski arasında görüşme planı yok

10:1725/08/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ile Zelenski arasında zirve planı bulunmadığını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ile Zelenski arasında zirve planı bulunmadığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında zirve planı bulunmadığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Amerikan televizyonuna verdiği röportajda Avrupa temsilcilerinin Alaska'daki toplantıya verdikleri tepkinin, Washington'a yaptıkları ziyaretin ve sonrasındaki eylemlerinin, barış istemediklerini ortaya koyduğunu bildirdi.


Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki olası görüşmeye ilişkin açıklamasında, yakın zamanda bir zirve planı olmadığını belirtti.


Lavrov, “Putin, başkanlık gündemini de içermesi koşuluyla Zelenski ile görüşmeye hazır, kendisine bir kez daha gündemde olma fırsatı vermek için görüşülmesi uygun değil” dedi.




#Vladimir Putin
#Vladimir Zelenski
#Rusya
#Ukrayna
#Sergey Lavrov
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH KONTENJANLARI PDF ÖSYM: Üniversite ek tercihleri kontenjanları belli oldu mu, hangi üniversitelerde boşluk var?