Putin ile görüşme için 3 şart sundu: Masa İstanbul'da kurulabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme masasına oturmak için şartlarını açıkladı. Başkent Kiev'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Zelenski, toplantının ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılması beklenen üçlü zirve için güvenlik garantileri, görüşmenin yapılacağı yer ve Rusya’nın katılmaması halinde verilecek tepki konusunda taleplerde bulundu.





10 GÜN İÇİNDE BELİRLENSİN

Zelenski, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti. Yeni bir zirve için güvenlik garantilerinin kesinleşmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, "7 ile 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir" ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE ÖNCELİKLİ TERCİH

Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelenski, Macaristan’da görüşme seçeneğine sıcak olmadığını belirtti. Ukrayna lideri, Rusya'nın toprak konusunda ne tür tavizler vermeye hazır olduğunun belirsiz olduğunu da ifade etti ve ilerideki görüşmeler için Budapeşte'nin seçilme olasılığının "sorunlu" olduğunu kaydetti.





PUTİN KATILMAZSA ABD TEPKİ VERMELİ

Moskova'dan savaşı bitirmeye ve önemli görüşmeler yapmaya yönelik bir sinyal gelmediğini belirten Zelenski, Putin'in ikili görüşmeye gönüllü olmazsa ABD'nin güçlü bir tepki vermesi gerektiğini beyan etti.





KOORDİNASYON SÜRECİ BAŞLADI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek ve gelecekteki saldırıları önlemek için günlük koordinasyon süreci başlattıklarını belirtti. Yermak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington'dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum" ifadesini kullandı.





Lavrov: Putin Zelenski ile görüşebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Moskova'nın 2022 yılında İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini desteklediğini vurgulayan Lavrov, Ukrayna'nın sürdürülebilir ve uzun vadeli çözüme ilgi duymadığını gösterdiğini bildirdi.





Ukrayna’nın güvenliğini Avrupa üstlenmeli

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Kiev’in güvenliğini sağlama konusunda yükün büyük kısmını Avrupa’nın üstlenmesi gerekeceğini söyledi. Vance, Fox News'te katıldığı programda konuyla ilgili, "Bu onların kıtası, bu onların güvenliği ve Başkan (Donald Trump), onların bu konuda adım atmaları gerektiği konusunda çok net konuştu" ifadelerini kullandı.



