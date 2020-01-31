Dünya Rusyada ilk koronavirüs vakası tespit edildi
ASYA

Rusya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi Reuters
Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’le sınırını kapatma kararı almıştı.
Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’le sınırını kapatma kararı almıştı.

Rusya’da ilk kez yeni tip koronavirüs (2019-nCov) vakası tespit edildi.

  • Hastalardan birinin Tümen, ikinci hastanın ise Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde bulunduğunu belirten Golikova, "İki hasta da Çin vatandaşı." dedi.

Rusya’nın salgına ilişkin ilave önlem kararı aldığına işaret eden Golikova, "Çin’in Hubey bölgesindeki Rus vatandaşlarını tahliye edeceğiz. Ayrıca Moğolistan sınırımızdaki giriş çıkışları sınırlandıracağız" diye konuştu.

Çinlilerin imdadına robotlar yetişti
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Çinlilerin imdadına robotlar yetişti

Hangzhou kentinde bir otelde karantina altına alınan Çinlilerin imdadına robotlar yetişti. Sinapur'dan Çin'in Hangzhou'ya inen uçaktaki yolcular kentteki bir otelde karantina altına alındı. Dışarıya çıkamayan Çinlilere robotlar yiyecek götürüyor. Uçaktaki yolcular arasında bir virüs vakası tespit edilmişti.

Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vizesi vermeyi de durdurma kararı aldıklarını anlatan Golikova, hastaların müşahede altına alındığı söyledi.

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’le sınırını kapatma kararı almıştı.

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