Rusya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da ilk kez yeni tip koronavirüs (2019-nCov) vakası tespit edildi.

Hastalardan birinin Tümen, ikinci hastanın ise Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde bulunduğunu belirten Golikova, "İki hasta da Çin vatandaşı." dedi.

Rusya’nın salgına ilişkin ilave önlem kararı aldığına işaret eden Golikova, "Çin’in Hubey bölgesindeki Rus vatandaşlarını tahliye edeceğiz. Ayrıca Moğolistan sınırımızdaki giriş çıkışları sınırlandıracağız" diye konuştu.

OYNAT 00:00 Çinlilerin imdadına robotlar yetişti

Hangzhou kentinde bir otelde karantina altına alınan Çinlilerin imdadına robotlar yetişti. Sinapur'dan Çin'in Hangzhou'ya inen uçaktaki yolcular kentteki bir otelde karantina altına alındı. Dışarıya çıkamayan Çinlilere robotlar yiyecek götürüyor. Uçaktaki yolcular arasında bir virüs vakası tespit edilmişti.



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Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vizesi vermeyi de durdurma kararı aldıklarını anlatan Golikova, hastaların müşahede altına alındığı söyledi.

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’le sınırını kapatma kararı almıştı.