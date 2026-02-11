Yeni Şafak
Rusya'da okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

16:3311/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
DHA
Saldırı kentteki bir okulda meydana geldi
Saldırı kentteki bir okulda meydana geldi

Rusya'nın Anapa şehrinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya’nın Anapa şehrinin bağlı olduğu Krasnodar Krayı Valisi Veniamin Kondratyev, kentteki bir okulda silahlı saldırı meydana geldiğini belirtti. Kondratyev, saldırıda okulun güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise saldırganın gözaltına alındığı, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.



