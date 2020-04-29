Rusya'da tedbirler yetersiz kaldı: Ekonomi durma noktasına geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeyi 2009'da yaşanan küresel mali krizden daha büyük bir krizin beklediğine işaret ederken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5,5 küçüleceğini öngörüyor.

Ülkenin eski maliye bakanlarından, Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceği uyarısında bulunurken, yetkililerin petrol ve doğal gaz gelirlerinden elde edilen yaklaşık 165 milyar dolar hacme sahip rezervleri kullanmakta tereddüt etmesi eleştirilere neden oluyor.

Kovid-19 ve enerji piyasalarındaki gelişmelerin Rus ekonomisine etkisine ilişkin sorularını yanıtlayan Paris Siyasi Bilimler Akademisi'nden (Sciences Po) Ekonomi Profesörü Sergey Guriyev, alınan ekonomik tedbirlerin yetersiz kaldığı görüşüne katıldığını söyledi.

DESTEK PAKETLERİ İŞE YARAMADI

Guriyev, açıklanan ilk destek paketinin GSYH'ye oranının yüzde 0,3 seviyesinde kaldığına işaret ederek, "Söz konusu miktar, sonrasında artmaya başladı ancak şu anda GSYH'ye oranı yüzde 2'ye ulaşabildi ve bu verilen kredileri de kapsıyor." dedi.

Kovid-19'a karşı alınan tecrit önlemlerinin ardından ekonominin yüzde 6 ila yüzde 10 arasında küçülmesinin olası olduğunu belirten Guriyev, "Dolayısıyla ekonomik tedbirler yetersiz. Rusların yüzde 70'i birikime sahip değil ve geçim sıkıntısıyla alakalı çok zor bir süreçle karşı karşıyalar." dedi.

Rus ekonomisinin bu yıl ortalama yüzde 5 küçüleceğine dair IMF ve Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan tahminleri değerlendiren Guriyev, "Bana kalırsa bu tahminler fazlasıyla iyimser. Petrol fiyatları, eğer bu seviyede kalırsa Rusya'nın daha derin bir küçülme yaşaması olası." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Guriyev, Rusya'nın bütçesinde önemli oranda açık yaşanacağı yorumunda bulunarak, şunları kaydetti:

"Bütçe açığı nedeniyle Ulusal Refah Fonu'nun kullanılması gerekecek. GSYH'nin yaklaşık yüzde 10'una tekabül eden fonun likit varlıkları bu veya gelecek yıl tükenecek. Bu nedenle hükümet bu kaynakları harcamak konusunda çekimser kalıyor. Çünkü 'ulusal projeler' olarak adlandırılan ve çoğu yönetime yakın şirketler tarafından yapılması planlanan projeler için kaynağı azaltmak istemiyorlar."

"ZARARI TAHMİN ETMEK ÇOK ZOR"

Rus Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) Uluslararası Ticaret Bölümü'nden Prof. Dr. Tatyana İsaçenko da ülke ekonomisine yönelik alınan tedbirlerin yetersiz kaldığı görüşüne katıldığını söyledi.

İsaçenko, tedbir noktasında şu anda kimsenin öngörülerde bulunamadığına işaret ederek, "Rusya'nın rezervleri var. Maliye Bakanı Anton Siluanov'un açıkladığı üzere, planlanan harcamaların ardından Ulusal Refah Fonu yıl sonunda 7 trilyon rubleye ulaşacak. Ancak bu rezervlerin nasıl kullanılacağını bilmiyoruz." diye konuştu.

Rezervlerin sosyal destek, sağlık sisteminin güçlendirilmesi, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) desteklenmesi gibi alanlarda kullanılmasının umulduğunu ifade eden İsaçenko, "Yaşanan zararın tahminini yapmak çok zor, kimse bilmiyor. En çok zararı turizm sektörü, restoranlar, yiyecek-içecek hizmetleri ve küçük esnaf görecek." değerlendirmesinde bulundu.

OYNAT 00:37 Rusya'da bir doktor yoğun bakım ünitesini görüntüledi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının son dönemlerde ölü sayısındaki artışla gündeme gelen Rusya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalar, bir doktor tarafından görüntülendi. Dr. Valery Vechorko, hasta sayısının artış gösterdiğini ve özellikle genç hastaların solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu söyledi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



