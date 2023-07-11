Rusya'da Wagner bilmecesi sürüyor: İsyandan beş gün sonra görüşmüşler

24Haziran’da Rusya’da isyan girişimi başlatıp paralı askerleriyle Moskova’ya yürüme kararı alan, ancak 24 saat içinde girişiminden vazgeçip Belarus’a giden Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in 29 Haziran’da Rusya Başkanı Vladimir Putin’le bir toplantıda görüştüğü ortaya çıktı. Konu hakkında konuşan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in toplantıya Wagner’in üst düzey komutanları da dahil olmak üzere 35 kişiyi davet ettiğini belirtti. Peskov ayrıca 3 saat süren toplantı süresince tüm davetlilerin Rusya başkanına kendisinin askeri olduklarını söylediklerini ve savaşmaya devam edeceklerini teyit ettiklerini belirtti.

Kalkışma sona erdikten sonra Prgojin’in Belarus’a geçeceği konuşulmuş, daha sonra St. Petersburg’da ortaya çıkmıştı. Ayrıca Wagner lideri hakkında açılan soruşturma anlaşma çerçevesinde kısa bir süre sonra kapatılsa da Wagner’e yönelik baskınlar da devam ediyor.





‘Putin’i hedef almadım’ demişti

İsyan girişimi sırasında Wagner savaşçılarına yeterli mühimmat göndermediğini iddia ettiği Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’u hedef alan Prigojin, kalkışmanın Putin’e karşı olmadığını, Rus liderin görevi bırakması gibi bir isteklerinin olmadığını özellikle vurgulamıştı. Uzun yıllardır Putin’le dostluğu bilinen Wagner liderinin, darbe esnasında da Putin ile görüşmek istediği ancak Rus liderin buna yanaşmadığı iddia edilmişti.





Soruşturma düştü

Wagner isyanı Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ara buluculuğuyla sonlanırken, Prigojin’in ve Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmak istemeyen Wagner savaşçılarının Belarus’a yerleşeceği iddia edilmişti. Ancak daha sonra Lukaşenko, Prigojin’in Belarus’ta değil St. Petersburg’da olduğunu açıklamıştı. Prigojin hakkında Rus güvenlik güçlerinin açtığı soruşturma daha sonra düşürülürken, Lukaşenko, Wagner liderinin özgür olduğunu ve Putin’in Prigojin’den intikam almak istemediğini belirtmişti. Ancak isyanın izlerini silmek isteyen Kremlin yönetimi, Wagner’e destekçisi medya kuruluşları bir bir kapatırken, Prigojin’in evine de baskın düzenledi. Prigojin’in ofisinin de yer aldığı özel mülke yapılan baskında 10 milyar ruble para ve çok sayıda kutu ele geçirildi. Prigojin’in malikanesinin çok lüks bir şekilde dizayn edildiği görülürken, evden çok sayıda silah ve tüfek çıktı.



