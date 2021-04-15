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Dünya Rusyadan 53 yıl sonra aynı gözdağı Tanklara savaş boyası çekildi
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Rusya'dan 53 yıl sonra aynı gözdağı: Tanklara 'savaş boyası' çekildi

Rusya, Ukrayna sınırındaki Donbas bölgesine gönderilen tanklara ve zırhlı araçlara 'savaş boyası' sürerek Kiev ve ABD'ye 'savaşa hazırız' mesajı verdi. Moskova yönetimi, 53 yıl önce Soğuk Savaş yıllarında da tanklarını beyaza boyayarak düşmana gözdağı vermişti.

Haber Merkezi Diğer
Rusyadan 53 yıl sonra aynı gözdağı: Tanklara savaş boyası çekildi
Ukrayna sınırında asker toplamaya devam ederken, Rus birlikleri taarruz araçlarını 'beyaz çizgiler' ile boyadı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbass krizi, her geçen gün artarak devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "askeri varlığını sınırla" çağrısının üzerine, Rusya'da oldukça ilginç bir adım geldi. Sınır bölgesindeki Rus tanklarına beyaz çizgiler çekildi.

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DOST VE DÜŞMANI AYIRMAK İÇİN

Daily Mail'de yer alan habere göre, Moskova yönetimi 'savaş boyası' olarak adlandırılan bu yöntemle çatışma anında dost ve düşman birliklerinin daha kolay ayırt edilmesini hedefliyor. Rusya'nın sınırdaki tankları boyaması, ABD'ye ve Ukrayna'ya "savaşa hazırız" mesajı vermesi olarak yorumlandı.

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1968'DE DE YAPMIŞTI

Soğuk Savaş yıllarında Demir Perde ülkesi olan Çekoslovakya'da Komünist Parti'ye yönelik başlayan protesto dalgasına Sovyet Rusya müdahale etmiş, 1968 yılındaki Çekoslovakya işgalinde yer alan Sovyet tankları beyaza boyanmıştı.



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