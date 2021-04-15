Rusya'dan 53 yıl sonra aynı gözdağı: Tanklara 'savaş boyası' çekildi

Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbass krizi, her geçen gün artarak devam ediyor.
ABD Başkanı Joe Biden'ın "askeri varlığını sınırla" çağrısının üzerine, Rusya'da oldukça ilginç bir adım geldi. Sınır bölgesindeki Rus tanklarına beyaz çizgiler çekildi.
DOST VE DÜŞMANI AYIRMAK İÇİN
Daily Mail'de yer alan habere göre, Moskova yönetimi 'savaş boyası' olarak adlandırılan bu yöntemle çatışma anında dost ve düşman birliklerinin daha kolay ayırt edilmesini hedefliyor. Rusya'nın sınırdaki tankları boyaması, ABD'ye ve Ukrayna'ya "savaşa hazırız" mesajı vermesi olarak yorumlandı.
1968'DE DE YAPMIŞTI
Soğuk Savaş yıllarında Demir Perde ülkesi olan Çekoslovakya'da Komünist Parti'ye yönelik başlayan protesto dalgasına Sovyet Rusya müdahale etmiş, 1968 yılındaki Çekoslovakya işgalinde yer alan Sovyet tankları beyaza boyanmıştı.
Russian BTR-80 convoy in Astrakhan, note the white identification markings painted on the vehicles.#Russia pic.twitter.com/t52tf3AbDV
Russian BTR-80 convoy in Astrakhan, note the white identification markings painted on the vehicles.#Russia pic.twitter.com/t52tf3AbDV— Petri Mäkelä (@pmakela1) April 12, 2021