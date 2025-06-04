Rusya'dan ABD ve İngiltere'ye Ukrayna çağrısı

ABD ile ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları attıklarını söyleyen Ryabkov, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, üzerinde çalıştığımız argümanları ve yaklaşımımızı dinlemek için öncekilerden daha eğilimli olduğunu düşünüyorum. Her halükarda diyalog kuruldu, farklı seviyelerde ilerliyor ve devam edecek." diye konuştu.