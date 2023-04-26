Rusya'dan Avrupa'nın yanı başında 'İskender' hamlesi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'ne ait bir poligonda, Belarus askerlerine "İskender-M" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin kullanımına dair eğitimin verildiği belirtildi.
Açıklamada, füze sisteminin konuşlanması, füzelerin fırlatılmasıyla ilgili becerilerin geliştirildiği aktarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini bildirmişti.
Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını belirtmişti.