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Dünya

Rusya'dan Batı'ya gözdağı: Avrupa'da Kaliningrad alarmı

Rusya lideri Putin'in ülkesinin Baltık Denizi kıyısındaki toprağı Kaliningrad’a yaptığı sürpriz ziyaret Avrupa Birliği'nde 'tehdit' olarak yorumlandı. İngiltere ve Almanya'dan olası çatışma durumuna karşı hazırlık açıklaması geldi.

Dış Haberler
04:00 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:14 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Avrupa’yla Rusya arasında yakın zamanda savaş çıkabileceğine dair senaryolar artarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Baltık Denizi kıyısındaki toprağı Kaliningrad’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Baltık Federal Üniversitesi’nde öğrencilere hitap eden Putin, komşu ülkelerdeki Rus anıtlarının yıkılmasını "şoke edici bir cehalet" eylemi olarak niteleyerek bunun ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyardı. "[Komşularımız] 2. Dünya Savaşı kahramanlarının anıtlarının yanı sıra Rus ve Sovyet anıtlarını da yok ediyor. Puşkin anıtları çoktan yıkılmaya başlandı. Elbette bu şoke edici bir cehalet ve nerede yaşadıklarını, ne yaptıklarını ve ardından ne geleceğini anlamamaktan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. Putin, Rusya'nın bunlardan farklı ilke ve yasalara göre faaliyet gösterdiğini, ülkenin kültürel mirasını koruduğunu ve bunu yapmaya devam edeceğini söyledi. Putin’in konuşmasının, son dönemde Letonya, Litvanya ve Estonya gibi Baltık ülkelerinde Rus mirasına ve diline karşı artan faaliyetleri hedef aldığı kaydedildi.


AVRUPA’DA SAVAŞ SENARYOLARI

Putin’in konuşması, Batı medyasında da kendine geniş yer buldu. Özellikle Rusya Devlet Başkanı’nın “Bu eylemlerin ardından ne geleceğini bilmiyorlar” sözünü alıntılayan İngiltere merkezli Daily Mail, bunun Putin tarafından Batı’ya ve müttefiklerine verilmiş bir gözdağı olduğunu kaydetti. Ayrıca gazetedeki habere göre, İngiltere hükümetinin gelecek 2 sene içerisinde İngiltere’nin bir müttefikine Rusya tarafından saldırı olasılığının yüzde 25’e çıktığına inandığı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde de Alman Bild gazetesi, 2024'te NATO ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanma ihtimalinin olduğunu belirtmişti. Haberde Almanya'nın Ru saldırısına karşı hazırlık yaptığı belirtildi. belgenin, bir eğitim senaryosu olduğu bilgisi paylaşıldı.


#Rusya
#Kaliningrad
#Putin
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