Rusya'dan Batı'ya gözdağı: Avrupa'da Kaliningrad alarmı

Avrupa’yla Rusya arasında yakın zamanda savaş çıkabileceğine dair senaryolar artarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Baltık Denizi kıyısındaki toprağı Kaliningrad’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Baltık Federal Üniversitesi’nde öğrencilere hitap eden Putin, komşu ülkelerdeki Rus anıtlarının yıkılmasını "şoke edici bir cehalet" eylemi olarak niteleyerek bunun ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyardı. "[Komşularımız] 2. Dünya Savaşı kahramanlarının anıtlarının yanı sıra Rus ve Sovyet anıtlarını da yok ediyor. Puşkin anıtları çoktan yıkılmaya başlandı. Elbette bu şoke edici bir cehalet ve nerede yaşadıklarını, ne yaptıklarını ve ardından ne geleceğini anlamamaktan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. Putin, Rusya'nın bunlardan farklı ilke ve yasalara göre faaliyet gösterdiğini, ülkenin kültürel mirasını koruduğunu ve bunu yapmaya devam edeceğini söyledi. Putin’in konuşmasının, son dönemde Letonya, Litvanya ve Estonya gibi Baltık ülkelerinde Rus mirasına ve diline karşı artan faaliyetleri hedef aldığı kaydedildi.