Dünya Rusyadan Erdoğana 2023 teklifi Türk astronot gönderelim
AVRUPA

Rusya'dan Erdoğan'a 2023 teklifi: 'Türk astronot' gönderelim

Rusya'dan Erdoğan'a 2023 teklifi: 'Türk astronot' gönderelim

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uzaya Türk astronot göndermeyi teklif etti.

Haber Merkezi AA
Rus heyeti, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli bir teklifte bulundu.
Rus heyeti, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli bir teklifte bulundu.

ROSCOSMOS Başkanı Dmitriy Rogozin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, kısa süreli görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, uzaya Türk bir astronot göndermek istediklerini belirten Rogozin, "Size ortak bir teklifimiz var; Cumhuriyetinizin 100'üncü yılını yörüngeye Türk bir astronot göndererek kutlamak. Kozmonot Eğitim Merkezi buna hazır." ifadelerini kullandı.

  • Teklifi memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız. Ülkemiz adına teşekkür ediyorum, yaptığınız işler için teşekkürler." dedi.

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