Rusya’dan hipersonik füze

Rusya sesten hızlı (hipersonik), nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip yeni füzelerini ilk kez konuşlandırdığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun konuşlandırmayla ilgili Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirdiği açıklandı. Ancak füzelerin nereye konuşlandırıldığı belirtilmedi. Avangard isimli sistemde yer alan süzülüş aracı, üzerine oturtulduğu kıtalararası balistik füzenin hızını ses hızının 27 katına kadar çıkartabiliyor.

Vladimir Putin

ROTASI TAHMİN EDİLEMİYOR

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın yeni nesil nükleer silahlarının dünya üzerinde neredeyse her noktayı vurabileceğini söyledi. Putin, ABD menşeli herhangi bir füze kalkanının da buna engel olamayacağını ifade etti. Avangard sisteminin mevcut olan ve geliştirilecek tüm füze savunma sistemlerini delip geçebilecek düzeyde olduğunu söyleyen Putin “Bugün yeni ve yakın tarihimizde eşi benzeri olmayan bir duruma sahibiz. Diğer ülkeler bizi yakalamaya çalışıyor. Tek bir ülke bile, kıtasal menzile sahip sesten hızlı silahlar bir yana dursun, sesten hızlı silahlara dahi sahip değil” diye konuştu. Sesten hızlı süzülüş araçları, kumanda yüzeyleri sayesinde füzelerin önceden tahmin edilemeyen bir rota izleyebildiği ve sert manevralar yapabildiği kaydediliyor. Füzenin yörüngesinin normale göre daha alçak ve yassı bir yay çizebildiği belirtiliyor. Tüm bu özellikleri nedeniyle söz konusu silahlar, radarlar tarafından daha zor tespit edilebiliyor ve füze savunma sistemlerine de tepki vermek için daha az süre bırakıyorlar.

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S-500 teslimatları 2025’te başlayacak

s500

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin bir üst versiyonu olacak S-500 sisteminin ilk denemelerinin 2020 yılında yapılacağı, bu savunma sistemlerinin teslimatlarınınsa 2025’te başlamasının planlandığı belirtildi. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin’e S-500 sistemini beraber üretme teklifinde bulunduğu açıklamasını yapmıştı. Rusya’dan ise bu teklife nasıl bakıldığına ilişkin net bir açıklama yapılmış değil. S-500 sisteminin nasıl özelliklere sahip olacağı henüz net olarak bilinmiyor.