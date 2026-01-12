Rusya'dan İran'a destek: Dış müdahale girişimlerini kınıyoruz

"Şoygu, olaylarda çok sayıda can kaybının yaşanması nedeniyle başsağlığı dileyerek, dış güçlerin, İran'ın iç işlerine müdahale etme yönündeki girişimlerini kınadı. Şoygu ayrıca, Rusya ile İran arasında 17 Ocak 2025'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde ikili işbirliği geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi. İki taraf, güvenliğin sağlanması amacıyla temasları sürdürme ve pozisyonlarını koordine etme konusunda mutabık kaldı."

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.