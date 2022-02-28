Dünya Rusyanın Avrupadaki truva atı Kaliningrad
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Rusya'nın Avrupa'daki truva atı: Kaliningrad

Peş peşe açıklanan hava sahası restleşmesinin ardından, Rusya'nın Avrupa'da anakaradan ayrı toprağı Kaliningrad'a rotası değişti.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyanın Avrupadaki truva atı: Kaliningrad
Kaliningrad.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine, Avrupa ülkeleri ve Moskova hattında hava sahası restleşmesi başladı. Baltık ülkeleri dahil birçok Batılı ülke Rus uçaklarına hava sahasını kapattı.

  • Kritik açıklamaların ardından, Kremlin de benzer kararlara imza attı. Rusya hükümeti, Baltık ülkelerine hava sahasını kapatırken Rus havayolu şirketi Aeroflot, Letonya ve Romanya’ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Hava sahası kapatılınca Rusya'nın Avrupa’daki truva atı toprağı olarak gösterilen Kaliningrad'dan Rusya'ya uçakların rotası bu hale geldi.

Avrupa'nın en stratejik bölgelerinden biri olan Kaliningrad, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında bulunuyor.

Ne olmuştu?

Kremlin daha önceden, Rusya’nın Avrupa’da anakaradan ayrı toprağı Kaliningrad’a nükleer başlıklı füze yerleştirebileceği mesajını vermişti.

  • Geçtiğimiz ay Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Kaliningrad bölgesine ne tür silahlar yerleştireceğimiz kimseyi ilgilendirmez. Rusya kendi topraklarında savunmasının gerektirdiği ve uygun gördüğü silahları konuşlandıracak” açıklamalarını yapmıştı.

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