Rusya’nın parası Ukrayna’ya gidecek

Avrupalı liderler Ukrayna’ya destek Londra’da toplantı gerçekleştirdi. Bazı liderler de toplantıya çevrimiçi olarak katıldı. Toplantı sonrasında konuşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya 5 bin çok amaçlı füze sağlayacaklarını söyledi. Toplantıya çevrimiçi katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise gelecek günlerde Ukrayna'ya ilave Aster tipi füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları göndereceklerini belirtti.