Rusya’nın parası Ukrayna’ya gidecek

04:0025/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği (AB), bankalarında dondurulan Rusya’ya ait varlıkların Ukrayna’ya aktarılmasının önünün açıldığını söyledi.

Zelenski, sosyal medya ağı X aracılığıyla dün yayınladığı açıklamada, “AB bankalarında dondurulan Rusya’ya ait varlıkların Ukrayna’ya aktarılması ya da en azından Rus saldırılarına karşı koymak için kullanılması konusunda AB’den siyasi destek aldık” ifadelerine yer verdi. Zelenski, açıklamasında Avrupa Komisyonu’nun bu planın uygulanması için detayları yakında ilan edeceğini aktardı.

Ukrayna’ya binlerce füze

  • Avrupalı liderler Ukrayna’ya destek Londra’da toplantı gerçekleştirdi. Bazı liderler de toplantıya çevrimiçi olarak katıldı. Toplantı sonrasında konuşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya 5 bin çok amaçlı füze sağlayacaklarını söyledi. Toplantıya çevrimiçi katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise gelecek günlerde Ukrayna'ya ilave Aster tipi füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları göndereceklerini belirtti.


