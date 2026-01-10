Rusya–Ukrayna hattında yeni gerilim: İHA saldırısı sonucu Volgograd'daki petrol deposunda yangın çıktı

Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Volgograd bölgesine yönelik İHA'lar ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da gece Ukrayna'ya ait 59 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.