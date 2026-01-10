Yeni Şafak
Rusya–Ukrayna hattında yeni gerilim: İHA saldırısı sonucu Volgograd'daki petrol deposunda yangın çıktı

Volgograd petrol deposu.

Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu petrol deposunda yangın çıktığını bildirdi.

Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Volgograd bölgesine yönelik İHA'lar ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının hava savunma sistemlerince püskürtüldüğünü kaydeden Boçarov,
"Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu petrol deposunda yangın çıktı. Olay yerinde gerekli çalışmalar yapılıyor. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yok"
ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da gece Ukrayna'ya ait 59 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.



