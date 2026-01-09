Yeni Şafak
Güney Afrika'da ortak deniz tatbikatı: Çin Rusya ve İran donanmaları katıldı

23:459/01/2026, Cuma
AA
Güney Afrika Cumhuriyeti, BRICS ortakları Çin, Rusya ve İran donanmalarının katılımıyla düzenlenen ve bölgesel deniz güvenliğini artırmayı hedefleyen "Barış İradesi" isimli ortak deniz tatbikatına ev sahipliği yapıyor. Cape Town açıklarında ve False Bay bölgesinde 16 Ocak'a kadar sürecek tatbikat kapsamında, katılımcı ülkelerin savaş gemileri, Güney Afrika'nın donanma merkezi olan Simon's Town Deniz Üssü'nde bir araya geldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, çok uluslu bir ortak deniz tatbikatına ev sahipliği yapıyor.

Tatbikata Güney Afrika'nın BRICS ortakları olan Çin, Rusya ve İran donanmaları katılıyor.


Düzenlenen bu askeri organizasyona "Barış İradesi" adı verildi.














Tatbikat, bölgesel deniz güvenliğini artırmayı hedefliyor.









Askeri tatbikat 16 Ocak tarihine kadar sürecek.






Etkinlik, Cape Town açıkları ve False Bay bölgesinde yapılıyor.





Katılımcı ülkelere ait savaş gemileri, Simon's Town Deniz Üssü'nde bir araya geldi.



Gemilerin toplandığı Simon's Town, Güney Afrika'nın donanma merkezi olarak hizmet veriyor.





#İran
#Rusya
#Çin
#Güney Afrika
