Güney Afrika'da ortak deniz tatbikatı: Çin Rusya ve İran donanmaları katıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti, BRICS ortakları Çin, Rusya ve İran donanmalarının katılımıyla düzenlenen ve bölgesel deniz güvenliğini artırmayı hedefleyen "Barış İradesi" isimli ortak deniz tatbikatına ev sahipliği yapıyor. Cape Town açıklarında ve False Bay bölgesinde 16 Ocak'a kadar sürecek tatbikat kapsamında, katılımcı ülkelerin savaş gemileri, Güney Afrika'nın donanma merkezi olan Simon's Town Deniz Üssü'nde bir araya geldi.

