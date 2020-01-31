Rusya’ya güven yok

Türkiye'nin son yıllarda yakın ilişkiler kurduğu Rusya'ya yönelik güven hızla azalıyor. Türk halkı, İdlib'de masumları bombalayıp çocukları öldüren, yüzbinlerin katili Esed'le yakın ilişkilerini devam ettiren ve Libya'da gayrimeşrû Hafter'i destekleyen Kremlin'i defterden silmek üzere. 'Sociall' araştırma şirketinin bin kişi ile telefon görüşmesi üzerinden yaptığı araştırmada katılımcıların yüzde 58'i Rusya'ya güvenmediğini beyan etti. Katılımcıların yüzde 26'sı 'kararsızım' derken, Moskova'ya güvendiğini belirtenlerin oranı yüzde 16'da kaldı.

KATLİAM EN BÜYÜK ETKEN

Ankete katılanların yüzde 72'si, Rusya'nın Esed rejimi ile birlik halinde İdlib'e saldırıp sivilleri katletmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Bu konuda kararsızlığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 15 olarak gerçekleşti. Anketin belki de en ilginç sonucu ise İdlib'deki katliama 'olumlu' bakanların durumu oldu. Katılımcıların yüzde 13'ü, saldırıları desteklediğini dile getirdi. Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılarından en çok rahatsız olan kesim ise gençler.

HAFTER SORUN KAYNAĞI

Libya'da Hafter terör örgütüne verdiği destek de Rusya hakkındaki düşünceleri olumsuz etkiledi. Katılımcıların yüzde 66'sı Hafter'e desteğin Rusya hakkındaki fikirlerini tersine çevirdiğini ifade etti. Vatandaşların yüzde 12'si ise fikirlerinin olumlu olarak değiştiğini, yüzde 22'si ise bu konuda kararsız olduğunu beyan etti. "Rusya ile uzun vadeli bir anlaşma yapılabilir mi?" sorusuna verilen cevaplar da güven sorununa işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 54'ü Rusya ile uzun vadeli bir anlaşmanın mümkün olduğunu, yüzde 46'sı mümkün olmadığını düşünüyor. Araştırma sonucuna göre Türk halkının Rusya'ya güven duymamasının nedenlerinden biri de Suriye'de katliamcı Esed'e yönelik desteğinde ısrarcı davranması.

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ELDE YALNIZ S-400 VAR!

Son dönemde Rus-Türk ilişkilerinde 'olumlu' olarak görülen tek konu ise S-400 hava savunma sistemleri oldu. "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması Rusya ile ilgili fikrinizi nasıl etkiledi?" sorusuna katılımcıların yüzde 50'si 'olumlu', yüzde 25'i de 'olumsuz' cevabını verdi; yüzde 25'i ise hiç etkilemediğini bildirdi. "Hangi gelişmeler Rusya'ya güvenmemenize neden olmaktadır?" sorusuna verilen cevaplarda da "Suriye ve Libya" başlıkları öne çıktı.