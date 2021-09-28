​Saat başı bombalıyor: 24 saatte 22 saldırı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın gerçekleşecek Soçi zirvesi öncesi Suriye’deki gerilim tırmanıyor. Rusya, bölgeye yönelik hava saldırılarını arttırdı. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü, bölgede rejim ve Rusya’nın ateşkesi ihlal ettiğini, son 24 saatte 22 saldırı gerçekleştiğini bildirdi.
1 AYDA 483 İHLAL
- Eylül ayının başından bu yana ihlaller 483’e ulaştı. Açıklamada saldırılar nedeniyle İdlib ve Halep kırsalında yerinden edilen binlerce sivilin evlerine dönemediği vurgulandı. Rus savaş uçakları önceki gün de Afrin’i hedef almıştı.
‘TERÖRİST BÖLGE’ DEDİ
Suriye Müdahale Koordinatörlüğü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İdlib’i “terörist bölge” olarak nitelemesinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yaptı. Lavrov, “Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi İdlib’deki saldırıların niçin arttığı” sorusuna “İdlib’de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var. Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı. Biraz yavaş ilerliyor” cevabını vermişti.
HEDEF M5’TEN İDLİB
- Son hareketlilikten sonra bölgede Türk birliklerin görev yaptığı noktalarda güçlendirmeye gidildi. Rejim Şam-Halep arasındaki stratejik öneme sahip M5 karayolunu kontrol altına alıp İdlib’e girmeyi hedefliyor.