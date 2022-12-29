Dünya Sadece ambulansla gelenler tedavi edilir kararı ölüme sebep oldu
AVRUPA

'Sadece ambulansla gelenler tedavi edilir' kararı ölüme sebep oldu

Fransa'nın Indre-et-Loire bölgesindeki Fondettes kasabasında, hastanenin acil servisine kabul edilmeyen bir kadının, evinde ambulans beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi tepkilere yol açtı.

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Haber Merkezi AA
Sadece ambulansla gelenler tedavi edilir kararı ölüme sebep oldu
Foto: Arşiv

Fransız basınındaki haberlere göre, nefes darlığı şikayetiyle yakınındaki Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire Hastanesinin acil servisine giden 60 yaşlarındaki kadın, 'sadece ambulansla gelenler tedavi edilir' gerekçesiyle evine gönderildi.

Evine dönüp çağırdığı ambulansın gelmesini bekleyen kadın, bu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Siyasetçiler ve doktorlar olaya tepki gösterdi

Fransa'nın tanınmış politikacılarından Seine-Saint-Denis milletvekili Thomas Portes, "Acile kabul edilmediği için öldü. Korkunç." dedi.

Haute-Vienne bölgesi milletvekili Damien Maudet de Sağlık Bakanı Francois Braun'a çağrıda bulunarak "Yol haritanızda bir değişiklik yapılması için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Paris Hotel-Dieu Hastanesi acil servis doktoru Gerald Kierzek ise ülkede son zamanlarda bu tür durumların sıkça yaşanmaya başladığını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Seine-Saint-Denis bölgesinde acil doktoru Christophe Prudhomme de bu tür olayların sıkça yaşanmasına dikkati çekerek "İşte bu, devam eden felakete bir örnek" ifadeleriyle tepkisini paylaştı.

Olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı

Öte yandan bölgede pratisyen hekim ve sağlık çalışanlarının sayısının yetersiz olması nedeniyle haftalardır, hastanelerin gelen hastaların çoğunu geri gönderdiği belirtiliyor.

Fransa'da pratisyen hekimler, iş koşullarının kötüleşmesini protesto etmek ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle greve giderek hafta başında bu yana muayenehanelerinin kapılarını kapattı.

Yarın İçin Doktorlar Topluluğunun çağrısıyla başlatılan grevin 2 Ocak 2023 tarihine kadar sürmesi bekleniyor.

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