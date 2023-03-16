Sağlık yatırımlarına Türk imzası Türkmenistan’a 3 hastane daha

Orta Asya’nın enerji zengini ülkesi Türkmenistan, bölgenin sağlık merkezi olma yolunda önemli yatırımlar yapıyor. Son yıllarda yaptığı hastane ve buna bağlı eğitim kurumlarıyla öne çıkan Türkmenistan’ın sağlık yatırımlarında Türk firmaları önemli rol oynuyor. Şimdiye kadar Tükmenistan’da 25 hastane yapan Çalık Holding iştiraki GAP İnşaat’ın yapımını üstlendiği, 810 milyon dolara mal olacak 3 hastanenin temeli atıldı. 3 yılda tamamlanacak hastaneler, Türkmenistan’ın hem de bölgenin sağlık ihtiyaçlarına yönelik hizmet verecek.

500 YATAKLI ONKOLOJİ MERKEZİ

Temeli atılan ve 2026 yılında devreyi girecek olan hastanelerden biri olan Uluslararası Onkoloji Merkezi 500, Uluslararası Pediatri Merkezi ise 160 yatak kapasitesine sahip olacak. 3’üncü tesis olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ise aynı anda 80 kişiye hizmet verecek. GAP İnşaat’ın devam eden iki hastanesi Rehabilitasyon Hastanesi 400, Fizyoloji Hastanesi ise 250 yatak kapasitesinde olacak. Başkent Aşkabat’ta yapılacak 3 hastanenin temel atma töreninde konuşan Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Arkadağ Gurbanguli Berdimuhamedov, imza attıkları sağlık sistemindeki değişime dikkat çekti.

Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov 3 hastahenin temelini atmanın mutluluğunu yaşadı.

TÜRKMEN LİDERDEN ÇALIK’A TEŞEKKÜR

Berdimuhamedov, “Burada temelini attığımız onkoloji, çocuk sağlığı ve diş merkezinin inşa edilmesi bunun önemli bir kanıtıdır. Özellikle, ülkemizde uzun süredir çalışmalarını sürdüren Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a teşekkür ederiz” dedi.

ZENGİNLİĞİMİZİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ

Bağımsızlığını ilan ettiği dönemde Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletler’de onaylandığında ilk destek veren ülkenin yine Türkiye olduğunu vurguladı. Türkmenistan'ın hidrokarbon zenginliği açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığının da altını çizen Berdimuhamedov; “Türkmenistan olarak amacımız, bu hidrokarbon (doğal gaz) zenginliğimizi büyük Türk ailesi ile paylaşmak ve her Türk ailesinin ocağına ulaştırmaktır” diye konuştu.

Depremde hayatını kaybedenler için mevlit

Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Arkadağ Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketinden duyduğu büyük üzüntüyü belirterek, Türkmenistan’ın daha felaketin ilk saatlerinde doktorlar, kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini taşıyan ilk uçağını gönderdiğini vurguladı. Berdimuhammedow, dün Aşkabat’ta Hz. Ömer Camii’nde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremde vefat edenler için bir mevlit okuttu ve mevlit yemeği verdi. Mevlit merasimine eski bakanlardan Volkan Bozkır, Türkiye'nin Aşkabat Büyukelçisi Togan Oral, 120 kişilik Türk iş adamı heyeti, Çamlıca Camii Başimamı İshak Danış, Eyüpsultan Camii Başimamı Erkan Mete ve Eyüpsultan Camii İmamı Selahattin Gürer de katıldı.















