Sağlıkçılar endişeli: Yaşlılar gevşek gençler dikkatli

Virüsün Türkiye’ye girişinin geciktirilmesinde Sağlık Bakanlığının büyük başarı elde ettiğine dikkati çeken Durmuş, bunun önemini “Ne kadar geç girerse o kadar risk azaltılmış, vaka sayısı da o kadar az olması noktasında önemli bir adımdı” diye açıkladı. Durmuş, şöyle konuştu:

“Türkiye coğrafi konumu açısından her yerden giriş çıkışın yapıldığı, nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu bir ülke. ‘Aman ne olacak’ rahatlığı içerisinde bulunulmamalıdır. Bizim insanımızda bu hastalıkları hafife alır bir davranışı var. Bu da tabi virüsün yayılmasının önemli bir unsuru oluyor.”

SAĞLIKÇILAR ENDİŞELİ

Durmuş, virüsün en fazla tehdit ettiği yaşlılara da gevşek davranmakla eleştirdi. Durmuş, “Virüs en çok 60 yaş üstünü etkiliyor ama onların vurdum duymaz tavrı biraz daha fazla oluyor. Gençler daha çok dikkatli, tedirgin ve hassas davranıyor” dedi. Sağlık çalışanlarının hafiye gibi çalıştığını bildiren Durmuş, karantina bölgelerinde hizmet veren hastanelerde çalışanların, kendi ailelerine bulaştırma risklerini ortadan kaldırmaya yönelik endişe yaşadıklarını belirtti. Durmuş, şöyle konuştu:

EVİNİZDEN ÇIKMAYIN

“Sağlıkçı çalışanlarımız ‘Bu ortamdan uzak durayım’ demiyor, çocuğuna bulaştırmamak için evine gitmek istemiyor onun yerine kalacak bir otel, misafirhane imkanından faydalanmak istiyor. Böyle istekler olduğunda yardımcı olunuyor.”