Savaş nedeniyle ülkelerini bıraktılar: Rus gençlerin yeni hayatı

Geçtiğimiz yıl 24 Şubat’ta başlayan Rusya’nın Ukrayna işgalinde ülkelerini terk edenler yalnızca Ukraynalılar olmadı. Özellikle kısmi seferberlik ilan edilen eylül ayında çok sayıda Rus genç erkek, cepheye gitmek istemediği ya da bu savaşı ahlaken sorunlu bulduğu için ailesiyle ya da yalnız ülkeyi terk etti. Rusya’dan ayrılanlar yoğunlukla Kazakistan, Ermenistan, Gürcistan gibi eski Sovyet devletlerini tercih etse de Türkiye ve Avrupa ülkeleri de en çok yeni yaşamın kurulduğu ülkelerden oldu. Kazakistan’a göçen 21 yaşındaki Kamil, “Burada herkes Rusça biliyor. Her şehrin kendi karakteristiği olsa da Moskova da Astana’ya oldukça benziyor. Yalnız ailemi uzun süredir görmüyorum ve umarım yakın zamanda görürüm” dedi. Çekya’ya göçen 31 yaşındaki Igor da “Burayı seçme nedenim, 2009 yılından beri tanıdığım bir arkadaşımın burada yaşaması” dedi. Bursa’ya yerleşen 26 yaşındaki Adam, “Türkiye’nin kültürü ve tarihini çok seviyorum. Rusya’daki arkadaşlarımla aynı şehirde ve yakın olarak oturmak çok mutlu hissettiriyor” sözlerini sarf etti.