Savaş Rusya içine mi taşınıyor?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde iki ay geride kalırken, Rusya topraklarında kritik askeri ve lojistik tesislerde meydana gelen patlamalar sonrasında İngiltere’nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, BBC Radio 4’e açıklamalarda bulundu. Ukrayna’nın Rusya topraklarında belirlediği hedefleri imha etmesinin “tamamen meşru” olduğunu savunan Heappey, “Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş başladı. Ukrayna lojistik hatlarına, yakıt ikmallerine, mühimmat depolarına saldırmak için düşman topraklarının derinliklerine inmek zorunda. Bu, savaşın bir parçası. Ukrayna’nın, lojistiği sekteye uğratmak için Rusya topraklarını hedef alması meşrudur, Rusya’nın lojistiğine zarar verilmemesi, Ukrayna topraklarında ölüm ve katliama katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı. Rusya sınırları içinde kritik tesislerde meydana gelen patlamalar ve Heappey’nin açıklamaları, “Savaş Rusya topraklarına mı taşınıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

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James Heappey

SORUMLULUK TETİĞİ ÇEKENDE

Ukrayna’nın Rus askeri hedeflerine saldırmak için Batı silahlarını kullanmasında bir sorun görmediğini belirten Bakan, müttefiklerinin ürettiği ve Ukrayna’ya tedarik edilen silahların, Rusya topraklarını hedef alabilecek menzile sahip olduğunu da vurguladı. Bu durumdan tedarikçi ülkelerin sorumlu tutulamayacağına işaret eden eden Heappey, “Dünyada başka ülkelerden ithal ettikleri savaş kitlerini çalıştıran birçok ülke var. Bu silahlar kullanıldığında, onu üreten ülkeyi değil, ateşleyen ülkeyi suçluyorsunuz” diyerek sorumluluğun tetiği çeken ülkede olduğunu belirtti. Heappey, Batı’nın ‘tamamen NATO girişimi’ olmayan Ukrayna’ya silah bağışı konusunda çok dikkatli olduğunun altını çizdi.

KİEV’İ VURURUZ!

Heappey’in açıklamalarına cevap veren Rusya Savunma Bakanlığı ise İngiliz silahlarının Rus topraklarındaki hedeflere saldırmak için kullanılması halinde Kiev’deki karar alma merkezlerinin vurulacağını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, “Kiev’deki karar alma merkezlerinde Batılı ülkelerden herhangi birinin vatandaşı olan danışmanların olması, Rusya’nın cevabına ilişkin aldığı kararına sorun teşkil etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

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Transdinyester’de şüpheli patlamalar

Rus General Rustam Minnekaev’in Ukrayna’nın güneyini kontrol altına alarak Moldova’daki Transdinyester’e karadan bir koridor oluşturulacağını söylemesinin akabinde Rus ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Transdinyester’de iki radyo anteninde ve kamu binasında patlama meydana geldi. Antenlerin kullanılamaz hale geldiği patlamalarda kimse yaralanan olmadı. Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, patlamaların ardından Yüksek Güvenlik Konseyi’ni acil şekilde toplantıya çağırdı. Moldova, ülkedeki Rusya büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı ve Rus generalin açıklamasından duyulan derin endişeyi iletti. Rus büyükelçiye, Moldova’nın tarafsız statüde olduğu hatırlatıldı. Moskova destekli bir hükümet tarafından yönetilen ve Rus birliklerinin konuşlandığı bölgede meydana gelen patlamalar, Rusya’nın bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimi olarak yorumlandı. Rusya’nın, Transdinyester bölgesini, Ukrayna’nın Odesa kentine saldırı için bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceği değerlendiriliyor.

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