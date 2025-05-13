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Savaşın izlerini bedeninde taşıyor

Savaşın izlerini bedeninde taşıyor

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0013/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Lana Eş-Şerif
Lana Eş-Şerif

İsrail’in Gazze’ye yönelik aralıksız saldırıları, yalnızca binaları yıkmakla kalmıyor çocukların hayatlarında da silinmez izler bırakıyor. Yaklaşık 20 aydır süren bombardımanlar, Gazze’nin en savunmasız kesimi olan çocukları hem fiziksel hem de psikolojik olarak derinden yaralıyor. Gazze’de korkudan çeşitli hastalıklarla boğuşan çocuklardan biri olan 10 yaşındaki Lana Eş-Şerif, ailesiyle birlikte Gazze’nin güneyindeki Refah şehrinde yaşıyordu. Ancak evlerinin yakınına düşen bombanın ardından, ailesiyle birlikte Han Yunus’a sığınmak zorunda kaldı. Bu travmatik süreç, küçük Lana’nın sağlığında derin yaralar açtı. Patlamalardan iki gün sonra vitiligo hastalığına yakalanan Lana’nın yüzünde beliren beyaz lekeler kısa sürede tüm vücuduna yayıldı. Saçları ise birkaç gün içinde beyazladı. Yeni Şafak’a konuşan Minik Lana’nın annesi Ruhi Eş-Şerif, kızının yaşadıklarını anlatırken “Yaşlı bir insanın saçları nasıl beyazlıyorsa 10 yaşındaki kızımın saçları da o şekilde beyazladı. O an anladım ki, bu sadece bir cilt hastalığı değil, kızımın ruhunun da derin bir yara aldığının göstergesiydi” değerlendirmesini yaptı. Bombardımandan sonra her şey değiştiğini anlatan Şerif, yemek dahi yiyemeyen çocuğun gözleri önünde eridiğini vurguladı. Lana’nın yaşadığı psikolojik travmanın geceleri korku dolu çığlıklara dönüştüğünü aktaran anne, kızının yaşadığı kabusu şu sözlerle dile getirdi: “Gece korkuyla ve çığlıkla uyanıyor. Ağlayarak ‘Ben ölmek istemiyorum! Günah değil mi bana? Ben ne yaptım.’ diye bağırıyor.” Dünyaya soykırımın durdurulması yönünde çağrı yapan acılı anne, kızının da tedavi olmasını isteyerek şöyle konuştu: "Bir anne olarak kızımın yeniden gülümsemesini görmek istiyorum."


#Gazze
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