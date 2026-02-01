SDG İslâm’la savaştı

Suriye’de sorunların çözümünde ortak payda İslam kardeşliği. SDG elebaşlarından Salih Müslim’in yeğeni Usame Müslim, SDG’nin ilk hedefinin her zaman İslâm olduğunu söyledi: Çünkü Kürt halkı alimlerine ve şeyhlerine uyar. Bu ise onlar için tehdittir. Demokrasi adı altında toplumun dinini, aşiret yapısını, geleneklerini yok etmeye çalıştılar.
YPG/SDG elebaşlarından Salih Müslim’in yeğeni Usame Müslim, Yeni Şafak’a konuştu. Suriye devriminin ilk günlerinde Kürtlerin büyük ölçüde halk hareketine destek verdiğini belirten Müslim, Kobani’nin devrimin sembol şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekti. “Kobani, Dera’dan hemen sonra rejime karşı protestoların başladığı ikinci şehirdi” diyen Müslim, PKK ve uzantılarının silah zoruyla Kürtleri devrimden uzaklaştırdığını söyledi. Müslim, YPG’nin rejimle açık iş birliği yaptığını ifade etti.
İNANCINLA SAVAŞIYORUZ
PKK ve uzantılarının bölgede sistematik biçimde İslami faaliyetleri hedef aldığını belirten Müslim, ailesinin de bu baskılara maruz kaldığını anlattı. Müslim “Bizim Salih Müslim ile olan anlaşmazlığımız ailevi ve fikridir. O, PKK’ya katıldığı günden beri bu ayrılık vardı. Babam bir âlim, tefsir hocası. Salih Müslim’e telefonda ‘Ben siyasetçi değilim, İslam davetçisiyim’ dediğinde, Salih Müslim’in cevabı şu oldu: ‘Biz senin kalbinle, inancınla savaşıyoruz.’ Bu söz her şeyi bitirdi. 2013’ten sonra tüm bağlar koptu” diye konuştu. SDG’nin ilk hedefinin her zaman İslam olduğunu vurgulayan Müslim, “Çünkü Kürt halkı alimlerine ve şeyhlerine uyar. Bu ise onlar için tehdittir. Demokrasi adı altında toplumun dinini, aşiret yapısını, geleneklerini yok etmeye çalıştılar” dedi.
HÜKÜMETİN ZAFERİ
SDG ile Suriye hükümeti arasında imzalanan son anlaşmayı olumlu bulduğunu kaydeden Müslim, şöyle konuştu: “Bu SDG’nin değil, hükümetin ve devrimin zaferidir. SDG güçlü olsa bunu kabul etmezdi. Asıl mesele, anlaşmanın sahada uygulanmasıdır. Devlet kurumları bölgeye girmezse anlaşmanın anlamı kalmaz, savaş yeniden başlar. Halk artık yalanlarını gördü. Kürt davası adı altında yapılanların hepsi ortaya çıktı. Suriye ordusunun işgal altındaki bölgelere girmesiyle memleketim Aynel Arab’a gideceğim. İşgal bitince Aynel Arab’a giden ilk kişi ben olacağım.”
PKK mafya gibi
- Türkiye’de yürütülen terörle mücadele ve barış sürecine de değinen Müslim şunları kaydetti: “Biz Türkiye’deki barış sürecini destekledik ama bölgesel olması gerektiğini söyledik. PKK’nın Türkiye’den çıkıp Suriye’ye yerleşmesinden endişe ettik. Ne Türkiye istiyor onları, ne biz, ne Irak ne İran. Bu teröristler tam bir mafya gibi. Her yerden temizlenmesi gerekiyor.”
Artık yeter!
- Suriye’deki ve ülke dışındaki Kürtlere seslenen Müslim, şu ifadeleri kullandı: “Bu propagandalara kanmayın. Kanımız Kürt davası için değil, PKK’nın projeleri için döküldü. Artık yeter. Suriye dışındaki Kürtlere de sesleniyorum: Biz PKK’ya karşıyız, Kürtlere değil. Biz de Kürdüz. SDG’ye verilen koşulsuz destek yanlıştır. Adalet istiyorsanız, SDG’siz ve terörsüz bir adalet olmalıdır.”