SDG İslâm’la savaştı

PKK ve uzantılarının bölgede sistematik biçimde İslami faaliyetleri hedef aldığını belirten Müslim, ailesinin de bu baskılara maruz kaldığını anlattı. Müslim “Bizim Salih Müslim ile olan anlaşmazlığımız ailevi ve fikridir. O, PKK’ya katıldığı günden beri bu ayrılık vardı. Babam bir âlim, tefsir hocası. Salih Müslim’e telefonda ‘Ben siyasetçi değilim, İslam davetçisiyim’ dediğinde, Salih Müslim’in cevabı şu oldu: ‘Biz senin kalbinle, inancınla savaşıyoruz.’ Bu söz her şeyi bitirdi. 2013’ten sonra tüm bağlar koptu” diye konuştu. SDG’nin ilk hedefinin her zaman İslam olduğunu vurgulayan Müslim, “Çünkü Kürt halkı alimlerine ve şeyhlerine uyar. Bu ise onlar için tehdittir. Demokrasi adı altında toplumun dinini, aşiret yapısını, geleneklerini yok etmeye çalıştılar” dedi.