Suriye birleşti: Şam yönetimi, SDG ile yeni bir anlaşma yaptı

Suriye’de Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, ateşkes ve askeri ve idari yapıların kademeli entegrasyonunu öngören yeni bir mutabakata varıldı. 8 maddelik anlaşma kapsamında kalıcı ateşkes sağlanacak ve silahlı güçler temas hatlarından çekilecek. Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçleri, Haseke ve Kamışlı şehir merkezine konuşlandırılarak bu şehirlerde istikrar sağlanacak. Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, terör örgütü YPG ile varılan yeni anlaşmanın uygulanmasına pazartesi başlanacağını duyurdu.





BİREYSEL OLARAK TUGAYLARA KATILIM

SDG’nin entegrasyon süreci başlayacak. SDG unsurlarının Suriye Savunma Bakanlığı’na bireysel katılımı sağlanacak. Haseke’de hükümet tarafından oluşturulacak tümenin çatısı altında 3 tugayda SDG güçleri görev alacak. Halep'e bağlı bir tümen bünyesinde de Aynel Arab (Kobani) tugayı oluşturulacak.





ÖZERK KURUMLAR DA ENTEGRE OLACAK

SDG’ye bağlı olan özerk yönetim kurumlarının da Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu sağlanacak. Buralarda istihdam edilen memurlar kadroya alınacak ve istihdamları korunacak. Kürt halkının sivil, medeni ve eğitim hakları düzenlenerek garanti altına alınacak. Yerinden edilen kişilerin (Arap, Kürt ve diğer unsurlar) kendi bölgelerine güvenli dönüşü sağlanacak.





TÜM TOPRAKLAR MERKEZİ YÖNETİME BAĞLANIYOR

Entegrasyonun tamamlanmasıyla Suriye’nin kuzeydoğusu dahil tüm toprakları merkezi yönetime bağlanmış olacak. Suriye haritasında SDG kontrolündeki alanları ifade eden “sarı” bölge, fiilen ortadan kalkacak.

Mutabakatın, önceki süreçlerin devamı niteliğinde olduğu değerlendirmesinde bulunan güvenlik kaynakları, önceki anlaşmaların eksik kalan yönlerinin tamamlandığını, ülkenin toprak bütünlüğü ve istikrarı yolunda, birleşik, merkezi bir yapıya kavuşması yönünde kritik somut bir adım atıldığını ifade etti.

Ayrıca başta Türk vatandaşları olmak üzere Suriyeli olmayan unsurların Suriye'den çıkarılması konusunda da anlaşmaya varıldı. Bu maddenin, Kandil’e bağlı unsurları kapsadığı değerlendirildi. Kaynaklar, karşılaşılabilecek sorunların çözümü için Türkiye'nin sahada aktif rol üstlenmeye devam edeceği bilgisini verdi.











