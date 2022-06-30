Dünya Sefaletin pençesindeki Afganistan afetin yaralarını sarmaya çalışıyor Deprem öldürmezse açlık öldürecek
ASYA

Sefaletin pençesindeki Afganistan afetin yaralarını sarmaya çalışıyor: Deprem öldürmezse açlık öldürecek!

Afganistan’da geçen hafta yaşanan ve bin 150 kişinin hayatını kaybettiği son 20 yılın en yıkıcı depreminin etkileri sürüyor. Depremde evlerini ve anne babalarını kaybeden yeğenlerine sahip çıkan Rahmetullah Rahmani, “Son günlerde insanlar yiyecek ve çadır getiriyor. Ancak daha ne kadar kalacaklar? Yakında yalnız kalacağız. Bizi başka bir deprem öldürmezse eğer, yoksulluk öldürecek” dedi.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Sefaletin pençesindeki Afganistan afetin yaralarını sarmaya çalışıyor: Deprem öldürmezse açlık öldürecek!
21 Haziran gecesi meydana gelen depremde bin 150 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla Afgan yaralandı. 1

Afganistan’da geçen hafta meydana gelen son 20 yılın en yıkıcı depreminin etkileri her alanda kendisini hissettiriyor. 21 Haziran gecesi yaşanan afette bin 150 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla Afgan yaralandı. 155 çocuğun yaşamını yitirdiği olayda, en az 250 çocuk yaralanırken, binlercesi de yetim ve öksüz kaldı.

  • 11 yaşındaki Sabah Nakib ile 4 yaşındaki kız kardeşi Nesab, bunlardan yalnızca ikisi. 5,9 büyüklüğündeki yıkıcı depremde Sabah ve Nesab kardeşler, evlerini, anne babalarını ve dört kardeşlerini kaybetti. Yaşlı gözlerle o korkunç geceyi anlatan Sabah, “Nesab ile birlikte enkazın altına gömüldük. Çığlık atıyorduk. Amcam geldi ve yıkılan evden çıkmamıza yardım etti. Ailemdeki başka kimsenin sesinin çıkmadığını fark ettim. Hepsi ölmüştü” dedi. İki kardeşin geniş ailesinden 35 kişinin öldüğü ve bazıları ağır 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, deprem sebebiyle 35 köyün tamamen yıkıldığını ve çok sayıda çocuğun bu iki kardeşle benzer şeyler yaşadığını ifade etti. Sağlık Bakanı Kalender Ebad da olaya ilişkin, “Birçok çocuk aile üyelerinin öldüğünü gördü. Bu durum maalesef psikolojik travmalara neden oldu” açıklaması yaptı.

DAHA FAZLA YARDIMA İHTİYAÇ VAR

Sabah’ın, geçen hafta eşini ve iki kızını kaybeden 42 yaşındaki amcası Rahmetullah Rahmani, depremin vurduğu bölgenin, ülkenin en geri kalmış ve zayıf altyapılı bölgelerinden biri olduğunu belirtirken, “Bizi başka bir deprem öldürmezse, yoksulluk öldürecek” ifadelerini kullandı.

Afganistan'da büyük deprem: Can kaybı 950'ye çıktı
DÜNYA
Afganistan'da büyük deprem: Can kaybı 950'ye çıktı

Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem
DÜNYA
Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Beş ölüçok sayıda yaralı var

Beş ölü
çok sayıda yaralı var

​Üç ilden kaza haberleri peş peşe geldi.
Fabrika basıpbir kişiyi öldürdü

Fabrika basıp
bir kişiyi öldürdü

​Adana'da öfkeli koca dehşet saçtı.
Karşılık vermekzorunda kalırız

Karşılık vermek
zorunda kalırız

​Putin'den Finlandiya ve İsveç'e NATO uyarısı.
FETÖ'yü<br>bağrına bastı

FETÖ'yü
bağrına bastı

FETÖ'cü eski askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya annesiyle CHP ve İYİ Parti'ye teşekküre koştu.

FETÖ NATO belgelerine girdi

FETÖ NATO belgelerine girdi

​Uluslararası bir anlaşmada FETÖ ilk kez terör örgütü olarak yer aldı.

LGS'de sonuçlar bugün

LGS'de sonuçlar bugün

​Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Altıeylül çiftçinin yanında

Altıeylül çiftçinin yanında

​Başkan Avcı 'Taşın altına elimizi koyuyoruz' diyerek protokolü imzaladı.
Baltıklar ısınacak

Baltıklar ısınacak

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği Soğuk Savaş 2.0'ı başlatabilir.

Kutlu'nun 75 yılı kitaplaştı

Kutlu'nun 75 yılı kitaplaştı

​'Üç Konuşma İki Albüm' kitabı Dergah Yayınları'ndan çıktı.
En düşük emekli aylığı belli oldu

En düşük emekli aylığı belli oldu

​TBMM'de kabul edildi.
Z kuşağı da özleyecek

Z kuşağı da özleyecek

​Her yaştan hayranı olan Malkoçoğlu'nu Z kuşağı da andı.
Vurguncuların mallarına el konuldu

Vurguncuların mallarına el konuldu

​Evcil'in özel jeti de var.

​Kasaplar odası uyardı: Bakkal, manav ve berber kıyma çekemez.
Depremde ölmezsek açlıktan öleceğiz

Depremde ölmezsek açlıktan öleceğiz

​Sefaletin pençesindeki Afganistan afetin yaralarını sarmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.