Sefaletin pençesindeki Afganistan afetin yaralarını sarmaya çalışıyor: Deprem öldürmezse açlık öldürecek!

Afganistan’da geçen hafta meydana gelen son 20 yılın en yıkıcı depreminin etkileri her alanda kendisini hissettiriyor. 21 Haziran gecesi yaşanan afette bin 150 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla Afgan yaralandı. 155 çocuğun yaşamını yitirdiği olayda, en az 250 çocuk yaralanırken, binlercesi de yetim ve öksüz kaldı.

11 yaşındaki Sabah Nakib ile 4 yaşındaki kız kardeşi Nesab, bunlardan yalnızca ikisi. 5,9 büyüklüğündeki yıkıcı depremde Sabah ve Nesab kardeşler, evlerini, anne babalarını ve dört kardeşlerini kaybetti. Yaşlı gözlerle o korkunç geceyi anlatan Sabah, “Nesab ile birlikte enkazın altına gömüldük. Çığlık atıyorduk. Amcam geldi ve yıkılan evden çıkmamıza yardım etti. Ailemdeki başka kimsenin sesinin çıkmadığını fark ettim. Hepsi ölmüştü” dedi. İki kardeşin geniş ailesinden 35 kişinin öldüğü ve bazıları ağır 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, deprem sebebiyle 35 köyün tamamen yıkıldığını ve çok sayıda çocuğun bu iki kardeşle benzer şeyler yaşadığını ifade etti. Sağlık Bakanı Kalender Ebad da olaya ilişkin, “Birçok çocuk aile üyelerinin öldüğünü gördü. Bu durum maalesef psikolojik travmalara neden oldu” açıklaması yaptı.

DAHA FAZLA YARDIMA İHTİYAÇ VAR

Sabah’ın, geçen hafta eşini ve iki kızını kaybeden 42 yaşındaki amcası Rahmetullah Rahmani, depremin vurduğu bölgenin, ülkenin en geri kalmış ve zayıf altyapılı bölgelerinden biri olduğunu belirtirken, “Bizi başka bir deprem öldürmezse, yoksulluk öldürecek” ifadelerini kullandı.

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