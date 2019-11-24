Seni çok özledim baba

Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen “Uluslararası Terör Mağdurları Kongresi” terör saldırılarında bir yakınını kaybeden ya da yaralanan 14 kişinin manifesto okunmasıyla sona erdi. Terör örgütü YPG/PKK’nın Nusaybin’de gerçekleştirdiği saldırı sonucu babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir, “Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi”nin kapanış töreninde manifestoyu gözyaşları içinde okudu, salondakiler uzun süre ayakta alkışladı.

qTerör mağdurlarının seslerini duyurabilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan kongrede, 80 ülkeden 450’si terör mağduru 700’ün üzerinde katılımcı yer aldı. Fransa Terör Kurbanları Derneği (AFVT) ile Nice Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği kongreye Türkiye’den gelen terör mağdurları, panellerde söz alarak terör örgütleri DEAŞ, PKK/YPG ve FETÖ’nün gerçek yüzünü birinci ağızdan katılımcılara ve uluslararası basına anlatma fırsatı buldu. AFVT Başkanı Guillaume Denoix de Saint-Marc, dünyada terör kurbanlarının yüzde 80’inin Müslüman olduğunu belirterek, “Bunu Avrupa’da hatırlatmak önemli çünkü terör saldırılarını gerçekleştirenlerin Müslüman, kurbanların ise Müslüman olmayan kişilerin olduğu varsayılıyor ancak bu doğru değil.” ifadesini kullandı.

KİN VE NEFRET PEŞİNDE DEĞİLİZ

Demir, gözyaşları içinde okuduğu manifestoda, şu ifadeleri kullandı: “Biz terör mağdurları olarak kin ve nefret peşinde değiliz. Biz terörizm mağdurları olarak tek bir şey istiyoruz; gelecek nesiller, suçluların bizlere doğrudan veya dolaylı olarak yaşattıkları zulmü yaşamasınlar. Bizler, devlet başkanları ve mağdurlar, hep birlikte beraber çalışarak bu acının ebedileşmesini engellemeyi ve daha iyi bir dünya umudunu yeşertmeyi başarabileceğimize inanıyoruz. Seni çok özlüyorum baba.” Demir, manifestoyu okuduktan sonra diğer terör mağdurları da kendisine sarılarak desteklerini gösterdi.

EN BÜYÜK ZARARI TÜRKİYE GÖRDÜ

Kongreye Türkiye’den Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Polis Başmüfettişi Asım Bulat da katıldı. Terör örgütü DEAŞ’ın 1 Ocak 2017’de İstanbul’da gerçekleştirdiği Reina saldırısında yaralanan Deniz Çeliker’in annesi Bahar Çeliker, kongrenin ilk gününde yaptığı konuşmada, terörün bugün sınırları aşıp küresel bir tehdit haline geldiğini söyledi. Çeliker, “DEAŞ Türkiye’de 300’den fazla can aldı, bini aşkın kişiyi yaralı, binlerce aileyi gözü yaşlı bıraktı. Fransa ise 200’den fazla insanını yitirdi. Dünyada DEAŞ’a en çok kurban veren ülke Türkiye. Türkiye’nin ardından Fransa geliyor.” diye konuştu.

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Mağdurların yüzde 80’i Müslüman

Terör mağdurlarının seslerini duyurabilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan kongrede, 80 ülkeden 450’si terör mağduru 700’ün üzerinde katılımcı yer aldı. Fransa Terör Kurbanları Derneği (AFVT) ile Nice Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği kongreye Türkiye’den gelen terör mağdurları, panellerde söz alarak terör örgütleri DEAŞ, PKK/YPG ve FETÖ’nün gerçek yüzünü birinci ağızdan katılımcılara ve uluslararası basına anlatma fırsatı buldu. AFVT Başkanı Guillaume Denoix de Saint-Marc, dünyada terör kurbanlarının yüzde 80’inin Müslüman olduğunu belirterek, “Bunu Avrupa’da hatırlatmak önemli çünkü terör saldırılarını gerçekleştirenlerin Müslüman, kurbanların ise Müslüman olmayan kişilerin olduğu varsayılıyor ancak bu doğru değil.” ifadesini kullandı.