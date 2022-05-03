Sığınmacıların buruk bayramı: El öpüp gelecektik

Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin bayramda ülkelerini ziyaret etmesi her yıl tartışma konusu oluyor. Yükselen tepkiler sebebiyle ise bu yıl bayram ziyareti izinleri kısıtlandı. Peki, bu insanlar nereye ve neden gidip geliyorlar? Yeni Şafak Gazetesi olarak konunun muhatabı olan Suriyeliler ile konuştuk.

ANNEM SURİYE’YE DÖNDÜ, ŞEHİT OLDU

Avukat Abdulnasr Hoşan, 2013 yılından bu yana çocuklarıyla Gaziantep Nizip’te yaşıyor. Hama’nın Kefarzate ilçesinde yaşayan Hoşan, evleri bombalanınca Türkiye’ye sığınmış. 13 kişilik büyük ailenin bir kısmı Suriye’de kamplarda yaşadığı için bayram ziyareti onun için çok önemli. Kampta olan kız kardeşlerinin yolunu gözlediğini söyleye Hoşan, “Annem çocuklarının özlemine dayanamayıp Suriye’ye gitti ve bombardımanda öldü. Kız kardeşim ve yeğenlerim kampta. Benim yolumu gözlüyor. Ölümden kaçıp burada ailemizle bir hayat kurduk. Tek isteğim annemin emaneti olarak gördüğüm kardeşlerimi sevindirmek” dedi.

TEK ÇOCUĞUM, BENDEN BAŞKA KİMSELERİ YOK

Fatıma El-Ali ise, Halep’te öğretmenlik yaparken okuluna bomba atılması sonucu ağır yaralanmış. Tedavi için Türkiye’de uzun bir süre kaldıktan sonra ülkesine dönememiş. Yaşlı anne ve babasının Atme kampında kaldığını söyleyen Fatıma El-Ali, “Ben tek çocuğum. Annem ve babam çok yaşlılar. Evimiz yıkıldıktan sonra onlar Atme kampında kaldı. Her yıl bayramda görüşebiliyoruz. Ben birkaç gün kalıp dönüyorum. Onların evime gelme imkanları yok. Yasaklar devam ederse nasıl bir çözüm bulacağımızı bilmiyorum” dedi.

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Mehdi Davud

DEAŞ VE PKK BİZİ AYIRDI

Şanlıurfa’da yaşayan Mutaz Selim de, Tel Abyad’da hayatını sürdüren babası ve amcalarını görmek için Suriye’ye gitmek istediğini söyledi. Terör örgütleri DEAŞ ve PKK’nın kendilerini ailelerinden ayırdığını kaydeden Selim şunları söyledi: “Hepimiz Türkiye’ye sığındık. Barış Pınarı Harekatı sayesinde ailemizin büyük bir bölümü evlerine geri döndü. Fakat aradan geçen zamanda ben çocuklarımla Urfa’da bir düzen kurdum. Fakat hepinizin bildiği gibi bayramda büyüklerin elini öpmek çok önemli. Mezar ziyaretleri yapıp, ailemizi görmek istiyorduk. Onların gelme şansı yok, bizim yolumuzu gözlüyorlar.”

Muhaliflerin hedefindeler

Suriye Çözüm Masası Genel Koordinatörü Mehdi Davud, sığınmacıların muhaliflerin hedefinde olduğuna dikkat çekti. “Türkiye’ye insanlar canlarını ve ailelerini kurtarmak için geldi” diyen Davud, CHP, Zafer, İyi Parti’nin sığınmacıları hedef gösterip kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini söyledi.

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Davud şunları kaydetti: “Esad rejiminin hakim olmadığı yerlere ancak geri dönüşler yapılabilir. Fakat bu bölgelerde bombardımanlardan dolayı altyapısı çökmüş durumda. Halihazırda yoğun bir nüfus yaşıyor. Çoğunluğu kamplarda ve yardımlarla hayatlarını idame ettiriyor. Suriye’ye bayram ziyaretleri de sadece güvenli bölgelere yapılabiliyor. Aileler parçalanmış durumda CHP, Zafer, İyi Parti sığınmacıları hedef gösterip kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor. Bu anlamda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi çok önemli.”