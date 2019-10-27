Dünya Şilide gösterilere katılım büyük oranda düştü
AMERİKA

Şili'de gösterilere katılım büyük oranda düştü

Şili'de bir haftadır süren protestolar, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın kabinesini değiştirmek üzere bakanların istifasını istemesi sonrası büyük oranda azaldı. Meydanlarda toplanan göstericilere az sayıda kişi katıldı.

Haber Merkezi AA
Şili'de gösterilere katılım azaldı.
Şili'de gösterilere katılım azaldı.

Geçen haftadan bu yana yağma ve yakma olaylarına neden olan şiddetli protestoların yaşandığı Şili'de, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın, kabinesini değiştirmek üzere bütün bakanların istifasını istemesi üzerine gösterilere katılım azaldı.

Başkent Santiago'da göstericilerin başlıca toplanma yeri olan İtalya Meydanı'nda düzenlenen gösterilere az kişi katıldı.

Öğlen saatlerinde Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda yakınında toplanan göstericiler, ilerleyen saatlerde İtalya Meydanı'nda toplandı. Güvenlik güçleri, kendilerine taş ve sert cisimler atan göstericilere biber gazı ve su ile müdahale etti.

AA

Geçen hafta başkent Santiago'da 3 milyondan fazla kişinin kullandığı en önemli ulaşım aracı olan metroya biniş ücretlerine belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılması kararı alınmıştı. Karara tepki olarak metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenlere güç kullanmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

AA

Ülke geneline yayılan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler nedeniyle yağmalama ve kundaklama olayları yaşanmış, 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

Gösterilerde 19 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi yaralanmış, 3 binden fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

Gösterilerin şiddetlenmesinin ardından Pinera, önce metro zammını kaldırmış, daha sonra da protestolara son vermek amacıyla bir dizi sosyal yardım paketini duyurmuş ancak gösteriler durulmamıştı.

Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ülkedeki krizin sona erdirilmesi için tüm siyasi liderlere ve sivil toplum temsilcilerine "acil diyalog" çağrısında bulunmuştu.

Devlet Başkanı Pinera'nın, kabinesini yenilemek üzere bütün bakanların istifasını istemesinden ve sokağa çıkma yasağını kaldırmasından bir gün önce, başkent Santiago'da düzenlenen gösteriye 1 milyon 200 bin kişi katılmıştı.

Son bir haftada, tarihi bir krizden geçen Şili'de diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilanıyla güvenlik orduya teslim edildi.

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